El nou disc de Joanjo Bosc porta per títol «Camí d´aigua»

El cantant empordanès Joanjo Bosch ha publicat un nou treball de cançons pròpies que porta per títol Camins d'aigua. La publicació del disc ha coincidit amb els deu anys de singladura en solitari de l'artista.

El nou treball està compost per deu cançons, nou de les quals han estat escrites per ell mateix, més una adaptació en castellà del poema Las personas curvas, del pensador llibertari Jesús Lizano.

«És un disc molt propi i crec que és el més coherent i equilibrat que he fet fins ara. Penso que hi ha menys influències de la cançó clàssica o francesa i més dels cantautors nord-americans», diu.

A l'interior del disc s'hi llegeix el que és una constant en les seves lletres: «La natura com a refugi ha estat el veritable nervi, amagatall cruel i amable, cançó d'esperança».

Però no totes les lletres s'han inspirat en la natura, també d'altres recullen el seu moment vital i personal: «No és un disc conceptual ni tan dramàtic com altres, és més positiu i té més llum. Un disc de present, amb cançons d'autor que supuren rock reposat». El disc ha estat produït per Lluís Costa i s'ha enregistrat a Soundclub Studio de Salt. El cantant presentarà el disc al concert inaugural del Festival Barnasants al gener.