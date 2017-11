El Temporada Alta alerta de la «difícil viabilitat del festival» perquè Hisenda li reclama un milió en concepte d'IVA

El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha alertat de la "difícil viabilitat del festival" perquè Hisenda li reclama un milió d'euros en concepte d'IVA per les subvencions culturals que ha rebut en els darrers quatre anys.

A través d'un comunicat, el certamen ha assegurat que el ministeri també ha reclamat aquest impost a altres entitats culturals i ha alertat que això suposa "un cop al sector" i un "impacte irreversible" pel festival, ja que enguany el seu pressupost ronda els 3 milions d'euros. I ha recordat que aquesta demanda "confronta amb la recent aprovació del Congrés dels Diputats de no aplicar-lo a les subvencions atorgades en cultura".

En declaracions a l'ACN, Sunyer ha detallat que estan buscant un aval a través d'altres entitats i empreses per fer efectiu aquest pagament, ja que ara mateix el certamen no hi pot fer front. Per aquesta raó, el director del Temporada Alta ha anunciat que aniran als tribunals per evitar aquest pagament.

El director del Temporada Alta ha manifestat la seva "disconformitat" i "l'enorme dificultat que suposa" la reclamació de l'Agència Tributària sobre el festival de teatre i "altres equipaments i entitats culturals del país" de l'IVA de les subvencions atorgades en els darrers anys.

De fet, Salvador Sunyer ha assegurat que el festival "corre el perill de no fer-se els pròxims anys i que ara mateix no té diners per fer efectiu aquest pagament". Sunyer ha fet aquestes declaracions en el marc de la Setmana dels Programadors del Temporada Alta.

El festival gironí té enguany un pressupost que ronda els tres milions d'euros, dels quals un terç prové d'ajudes públiques. Programa un centenar d'espectacles, dels quals 26 són estrenes absolutes, 25 internacionals i 26 produccions o coproduccions.