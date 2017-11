La xarxa de museus gironins amagarà estrelles de Nadal perquè els nens les trobin

Un actiu taller de ceràmica organitzat per un dels museus.

Els 26 centres que conformen la Xarxa de Museus de Girona oferiran una àmplia oferta d'activitats familiars programades amb motiu de les vacances de Nadal. Entre aquestes activitats hi ha tallers infantils, casals de Nadal, pessebres o audicions de música, amb la intenció que els museus s'ofereixin com un espai obert i lúdic per descobrir, també durant el període nadalenc.

Del 9 de desembre al 7 de gener tindrà lloc la tercera edició de Nadal al Museu, fruit de la unió dels 26 museus que integren la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona.

Les activitats es duran a terme sota el lema «Aquest Nadal la teva aventura comença al Museu» per motivar les visites de públic familiar durant les festes nadalenques.

Els museus, de temàtiques variades com la història, el cinema, el joc, l'artesania, l'arqueologia, l'etnologia, el medi natural, el mar, la tecnologia o l'art, oferiran la possibilitat de passar-s'ho bé i participar en un sorteig.

La juguesta d'enguany repta els més petits a localitzar les 4 estrelles del Nadal que s'han perdut a les instal·lacions dels museus. Per fer-ho, disposaran d'un antifaç, que els convertirà en superheroi i, un cop hagin aconseguit la seva missió, els nens rebran un premi directe.

Al revers de l'antifaç les famílies trobaran un codi secret, que podran introduir al web www.nadalalmuseu.com, per participar al sorteig d'una tauleta digital i passis familiars anuals per visitar tots els museus de la Xarxa durant un any. Un cop finalitzada la iniciativa, les persones guanyadores s'anunciaran al mateix web. A més, l'esdeveniment també serà present a les xares socials, amb el hashtag #NadalalMuseu.

De la mateixa manera, cada museu ha preparat una activitat exclusiva per fer en família durant aquest període vacacional. A més de la recerca de les 4 estrelles, els nens podran participar en tallers i activitats com preparar la decoració nadalenca de casa, cuinar plats típics d'aquestes festes, fabricar les seves pròpies joguines, fer els fanalets de Reis o gaudir de recitals de contes de Nadal, entre moltes altres activitats. En les properes setmanes anunciarem les dates i totes les propostes que els 26 museus han dissenyat per aquestes festes de Nadal.



Tots els museus



La llista dels museus implicats en la campanya d'aquest Nadal és la següent: l'Etnològic del Montseny - La Gabella (Arbúcies), l'Arqueològic Comarcal i el Darder (Banyoles), Terracotta (la Bisbal), Josep Aragay (Breda), Ecomuseu-Farinera (Castelló d'Empúries), Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries i Museu de l'Anxova i de la Sal (l'Escala), Museu del Joguet i Museu de l'Empordà (Figueres), Museu d'Arqueologia de Catalunya, Museu d'Art, Museu del Cinema, Museu d'Història, Museu d'Història dels Jueus i Tresor de la Catedral(Girona), Museu Municipal de Llívia, Museu del Mar (Lloret de Mar), Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants (Olot), Museu del Suro (Palafrugell), Museu de la Pesca (Palamós), Museu Etnogràfic (Ripoll), Museu d'Història (Sant Feliu de Guíxols), Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i Museu d'Arqueologia de Catalunya (Ullastret).