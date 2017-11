L'avanguardisme d'Olga Sacharoff arriba al Md'A

Olga Sacharoff: pintura, poesia i emancipació és l'exposició central de l'Any Sacharoff, que commemora els 50 anys de la mort de la pintora avantguardista Olga Sacharoff, i té com a objectiu situar-la com una artista activa a la denominada Escola de París de la primera meitat del segle XX, així com mostrar els vincles de la pintora amb l'art català dels anys 1940 i 1950.

Inaugurada aquest dissabte al Museu d'Art de Girona (Md'A), la mostra planteja un itinerari iconogràfic per les temàtiques més significatives i recurrents en l'obra de Sacharoff: animals, flors, retrats, paisatges, i sobretot la presència de la figura de la dona com a eix central del seu discurs artístic.

De les prop d'una vuitantena d'obres exposades, procedents de museus, galeries institucions culturals i col·leccions particulars tan nacionals com internacionals (Estats Units, Rússia, França i Holanda), en destaquen algunes mai exposades a Catalunya, com Promenade, procedent del Museu de la Fundatie (Holanda) o una de les seves obres més emblemàtiques, Consuelo, pertanyent a una col·lecció privada russa.

Altres obres icòniques presents a la mostra són: Tiovivo en la feria, de la col·lecció del Museu Nacional Reina Sofia, que no s'exposava a Barcelona des de l'any 1953, o Paradís, propietat d'una galeria de Nova York; i La Colla, un retrat col·lectiu de la generació del món cultural de la Barcelona de posguerra, que habitualment no es pot veiure en l'exposició del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

L'exposició reuneix també fotografies i documentació inèdita de l'artista i el seu cercle, així com articles de premsa de l'època, en els quals es comenten exposicions i altres qüestions relatives a l'obra i a la pintora. Aquests materials permeten contextualitzar més clarament les circumstàncies de la producció de l'obra, a fi de traçar un itinerari complet per la seva trajectòria vital i artística. Un aspecte destacat és l'exhibició de totes les obres literàries il·lustrades per l'artista, una faceta força desconeguda. Al voltant de la mostra s'han organitzat una sèrie d'activitats, entre les quals destaquen visites comentades, visites dinamitzades per a escolars, tallers familiars i taula rodones, així com la presentació del catàleg de l'exposició, el 3 de febrer de 2018. L'exposició estarà oberta al públic fins al 2 d'abril del 2018.

Olga Sacharoff (Tbilisi 1881- Barcelona 1967) va estudiar Belles Arts, i ben aviat es va traslladar a París, al barri de Montparnasse, on va exposar la seva obra als principals salons d'avantguarda. Casada amb el pintor i fotògraf Otho Lloyd, va establir lligams amb els cercles artístics del París de primers de segle.



Pintora de Tossa de Mar

Amb motiu de les dues guerres mundials, va fer estades a Tossa de Mar, des d'on va promoure aquesta destinació com a lloc de trobada de molts artistes d'avantguarda. S'instal·la definitivament a Barcelona l'any 1940, al barri del Putxet, on continua la seva trajectòria artística i participa de manera activa en la vida cultural de la ciutat.