El Temporada Alta recorrerà la reclamació de l´IVA d´Hisenda

El Festival Temporada Alta recorrerà la reclamació de l'IVA d'Hisenda. El seu director, Salvador Sunyer, lamenta que hagin de "pagar igualment el milió i mig d'euros que els reclamen", malgrat tothom diu que judicialment tenen "les de guanyar".

Sunyer vaticina que amb aquesta mesura "si res no canvia, tancaran la majoria de fundacions, companyies i empreses de teatre",

Aquest cap de setmana es va donar a conèixer que Hisenda reclama 1,4 milions d'euros al Temporada Alta i el festival va anunciar que veia difícil la seva continuïtat.

En una entrevista a RAC1, el director del festival ha destacat que "tot el sector cultural corre perill" amb aquesta decisió de l'Agència Tributària i ha remarcat que "que el Temporada Alta corri perill o no és anecdòtic. El que és més greu és que moltes empreses i companyies del nostre país corrin perill".

Salvador Sunyer ha explicat que "totes les subvencions que donen les administracions són sense factura i, per tant, no tenen IVA. Per tant, quan justifiques la subvenció, has de justificar tota la despesa i t'ho has de gastar tot".



Associació amb el transport

Sunyer també ha ressaltat que davant d'aquesta possibilitat que Hisenda reclamés l'IVA al sector cultural "vam fer una associació, juntament amb el sector del transport públic, que també són afectats, i vam aconseguir que tots els partits al Congrés aprovessin que les subvencions -pel sector cultural i el dels transports públics- no havien de tenir IVA".

Tot i aquest retorn de l'IVA, el director del festival gironí ha destacat que "al Temporada Alta no sobrevivim gràcies a les subvencions. No hi ha cap festival a Europa que no tingui una part de subvencions però el Temporada Alta és diferent dels altres perquè la subvenció no arriba al 50 per cent. La partida més gran que té prové d'empreses que fan l'esponsorització".

Si s'hagués de pagar l'IVA a partir d'ara, Sunyer ha assegurat que "les entrades no canviarien de preu el que haurien de fer els festivals i els teatres és fer menys espectacles i programar menys".