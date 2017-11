Consulta la programació del primer trimestre de 2018 del Teatre Municipal de Girona

El Teatre Municipal de Girona presenta aquest dimecres la programació per al primer semestre de 2018, que portarà a Girona obres com Calígula, dirigida per Mario Gas i protagonitzada per Pablo Derqui; Bodas de Sangre, dirigida per Oriol Broggi i protagonitzada per Nora Navas; i La Treva, un aclamat text de Donald Margulies, que aquí dirigeix Julio Manrique i té Clara Segura com a protagonista. També passaran pel Municipal, companyies com la Producció Nacional de Dansa o la Cia. Brodas Bros. Girona Cultura, ha avançat la programació del primer trimesre en un vídeo a Youtube.



4/2/2018 - Mur - (Cia)3

- (Cia)3 9/2/2018 - L'Estol / Many - Producció Nacional de Dansa

- Producció Nacional de Dansa 17/2/2018 - James Brown Tribute - Cia. Brodas Bros

- Cia. Brodas Bros 23/2/2018 - Marabunta - Guillem Albà & La Marabunta

- Guillem Albà & La Marabunta 3/3/2018 - Calígula - Teagre Romea, Teatro C. de Mérida i Grec

- Teagre Romea, Teatro C. de Mérida i Grec 10/3/2018 - Paradise - Nico&Sunset

- Nico&Sunset 14/3/2018 - Don Carlo - Associació Amics Òpera de Sabadell

- Associació Amics Òpera de Sabadell 16/3/2018 - Troppe Arie - Trio Trioche

- Trio Trioche 22/3/2018 - Bodas de Sangre - La perla 29

- La perla 29 24/3/2018 - Así que pasen 5 años - Atalaya Teatro TNT