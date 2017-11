La Corporació de Mitjans valora en 167,4 milions les reclamacions que fa Hisenda

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha valorat en 167,4 milions d'euros l'impacte que pot tenir a les seves arques els procediments iniciats pel Ministeri d'Hisenda en relació amb el pagament de l'IVA per les aportacions de la Generalitat entre el 2015 i el 2018.

En un comunicat, la CCMA va assenyalar ahir que «aquest conflicte amenaça la viabilitat dels mitjans públics» i va expressar la seva «disconformitat amb aquesta reclamació, així com la voluntat d'iniciar tots els procediments legals oportuns per defensar els interessos legítims de TV3 i Catalunya Ràdio».

La CCMA fonamenta la seva disconformitat en el fet que aquesta reclamació d'Hisenda «no està avalada per cap llei, sinó exclusivament per un canvi de criteri de la mateixa administració tributària».

Segons la CCMA, el Ministeri d'Hisenda ha iniciat el procediment perquè la CCMA aboni l'IVA per les aportacions que la Generalitat ha realitzat a la corporació els anys 2015, 2016 i 2017.

També ha paralitzat el pagament a la CCMA de l'IVA encara pendent de retorn de part del 2016 i, també, de l'import corresponent a l'exercici 2017.

La suma d'aquestes actuacions entre el 2015 i el 2017 suposa un impacte global negatiu de 147 milions d'euros, segons la CCMA.

Aquesta actuació de l'Agència Tributària s'ha produït paral·lelament a l'aprovació d'una modificació de la Llei de l'IVA, publicada al BOE el 9 de novembre del 2017, amb un nou criteri per a l'aplicació d'aquest impost que comportarà, per al 2018 i d'ara endavant, un nou impacte anual que seria de 20,4 milions d'euros per a la CCMA, segons aquest organisme.

La suma de les noves actuacions del ministeri, amb data 31 d'octubre i 9 de novembre del 2017, suposen un impacte global negatiu de 167,4 milions d'euros, «amb greus efectes sobre els pròxims exercicis pressupostaris».

Aquesta entitat subratlla que els últims anys ha impulsat un pla de viabilitat per ajustar les seves despeses i contenir el pressupost, que ha suposat un gran esforç.

La CCMA ha passat de gestionar-se amb 457,5 milions d'euros el 2010 a fer-ho amb 302,4 milions el 2017, fet que ha suposat una reducció del 34% dels recursos.