Equilibri total entre els dos candidats a rector de la UdG a la fi de campanya

Sergi Bonet i Quim Salvi van arribar ahir al final de la campanya electoral a rector de la UdG en un equilibri total. Segons les diverses fonts consultades per aquest diari, principalment de persones vinculades de fa anys a la gestió de la UdG, és completament impredictible pronosticar la victòria de l'un o de l'altre candidat.

Aquesta jornada de dimarts s'ha declarat com a dia de reflexió i, per tant, no hi haurà actes propagandístics. Les votacions es faran dimecres i dijous, per primera vegada de forma electrònica en uns comicis al rectorat de la Universitat. La tarda de dijous s'ha convocat un acte a la Facultat de Lletres on, a partir de les 18 hores, es farà la proclamació provisional del guanyador, i previsiblement hi haurà un parlament de cadascun dels candidats, ara ja amb un guanyador i un perdedor.

Bonet va oferir ahir a la tarda a la Facultat de Lletres els últims arguments per intentar convèncer de les bondats de la seva candidatura, i va apel·lar al compliment del que per a elle és un «contracte programa que l'obliga a retre comptes» per convèncier la comunitat universitària que li atorgui un segon mandat al pont de comandament de la UdG.

La Sala de Graus de la Lletres va ser l'escenari escollit per Bonet per presentar els 11 homes i 9 dones que comformen una candidatura que té com a gerent Anna Albar, exdirectora de Fira de Girona.

La millora de la presència de la UdG arreu del territori, el suport als centres de recerca, l'aposta per la internacionalització i el foment de la mobilitat són punts forts del programa de Bonet.



Descentralització

A pocs metres, Quim Salvi, el candidat aspirant a debutar com a rector, presentava a la mateixa hora el programa i la candidatura a la sala d'actes de la Facultat d'Educació, on va assegurar que «descentralitzarem i empoderarem».

I és que un dels punts forts del seu programa és retornar l'autonomia als centres: «El pla d'estudis no el farà el rectorat, sinó les unitats docents», va dir, i va prometre que desmuntarà l'Escola de Postgraus.

Salvi, fins fa poc director de l'Escola Politècnica Superior, va prometre que el seu equip porta «una nova UdG» i que farà «les coses d'una altra manera».

«Ara la política ve marcada des de dalt, com si fossin posseidors d'una veritat absoluta, i això ho canviarem», va concloure.