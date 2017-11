RCR Arquitectes crea un centre de recerca «obert i transversal» a la Vall de Bianya

Els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, fundadors de l'estudi RCR, han adquirit una masia a la Vall de Bianya (Garrotxa). Es tracta d'un nou espai per donar forma a projectes que van més enllà de la seva disciplina en sentit estricte.

A banda del despatx d'arquitectes, la filosofia d'RCR té dues vessants més, centrades en la reflexió i la investigació: la fundació privada Bunka i el Lab·A. Des d'aquí s'organitza el workshop que RCR fa cada estiu. Una proposta reflexiva que ara s'estendrà a tot l'any i que tindrà el mas de la Vall de Bianya com a seu permanent.

RCR ha adquirit la casa per donar forma a la seva vessant més filosòfica i atendre l'interès creixent que desperten les seves propostes. Serà un espai de trobada "molt transversal" obert a "filòsofs, ecòlegs" i a altres perfils per reflexionar sobre "el pensament que envolta la vida", ha explicat a l'ACN l'arquitecte Ramon Vilalta.

El projecte ja camina i ha fet els primers passos. "Ha de ser un lloc viu que anirà evolucionant en els propers anys", afirma l'arquitecte. D'altra banda, el despatx no se sent molest per les crítiques que reben des d'alguns sectors pels seus dissenys. "Les nostres propostes surten de la zona de confort i això et pot agradar o no", assegura Carme Pigem.

La proposta més reflexiva dels flamants Pritzker d'Arquitectura ja és una realitat. El despatx d'arquitectes, avesat a la construcció d'edificis, ara treballa per crear un punt de trobada "obert i transversal" per a diferents perfils. Aquest espai físic és el Mas La Vila, ubicat al disseminat de Santa Margarida de la Vall de Bianya, i que RCR Arquitectes ha adquirit recentment.



La part més de recerca

"El que es vol és crear un lloc on es pugui desenvolupar la part més de recerca", assegura Ramon Vilalta. De fet, la investigació és un aspecte que preocupa els tres arquitectes d'RCR d'ençà que van sortir de la universitat.

Una recerca que volen que vagi més enllà de l'arquitectura i "pugui aglutinar tot el pensament que envolta la vida", conclou Vilalta. La idea, a més, és que el Mas la Vila sigui visitable, perquè aquells qui hi estiguin interessats puguin veure els resultats de les diferents propostes d'investigació.

El despatx d'arquitectes es va fundar el 1987 a Olot, on ocupa l'espai de l'antiga foneria Barberí. Des del 2008, RCR va anar donant forma als seus projectes més reflexius.

Aquell any va néixer, amb seu també a l'antiga foneria, el Lab·A (Laboratorio de Arquitectura Barberí · Abierto). Cinc anys més tard, el 2013, arribaria la fundació privada Bunka amb l'objectiu d'aconseguir incrementar el valor que la societat dona a l'arquitectura.

Fins ara, tant Lab·A com Bunka tenien com a principal missió organitzar el workshop que cada agost es fa a Olot des del 2008. Ara, però, aquesta activitat passa a ampliar-se al llarg de tot l'any amb el Laboratori Barberí. L'objectiu és que sigui una plataforma a la xarxa que permeti investigar temes concrets. Des d'ara i fins al 2022, l'eix de reflexions gira entorn a l'espai.

El Mas La Vila de la Vall de Bianya és un nou espai obert a la part més reflexiva del projecte dels RCR i que ha de ser el punt de trobada físic d'aquestes propostes.

A banda d'arquitectes, subratlla Vilalta, hi ha d'haver altres perfils com "filòsofs o ecòlegs" per reflexionar sobre "el pensament que envolta la vida". L'objectiu és que els resultats d'aquestes diferents mirades es puguin visitar i s'obrin a tots els qui hi estiguin interessats.



Atractiu turístic

L'obtenció del premi Pritzker ha fet créixer l'interès per l'obra dels arquitectes. El seu despatx, ubicat al centre d'Olot, rep visitants que volen conèixer com treballen. "Si no és cada dia, és cada dos", assenyala Carme Pigem fent esment a les persones que truquen a la seva porta, la gran majoria de les quals són estrangeres.

Els arquitectes asseguren que opten per ensenyar el despatx d'RCR als visitants. De fet, recorden que quan van començar, aquests intercanvis els van "enriquir culturalment". Tot i això, sí que admeten que els efectes del Pritzker "van creixent" i intenten fer "compatible" la feina d'arquitectes amb l'interès que han despertat.

A banda, les seves obres a la Garrotxa també tenen públic i han estat recollides en fulletons turístics i llibres. Pigem i Vilalta somriuen sobtats quan se'ls diu que els seus projectes també són un atractiu turístic. "Nosaltres som arquitectes", contesten.

Precisament, una part del nou projecte a la Vall de Bianya neix per respondre a aquest interès creixent. El centre de recerca, "per la seva amplitud", ha de permetre atendre millor les relacions que "en el món d'avui es donen amb tanta facilitat", considera Vilalta. El projecte "està en marxa" i preveuen que vagi evolucionant "en els propers anys", ha destacat Pigem.



Poc espai per a les crítiques

RCR Arquitectes dona poca importància a les crítiques que reben les seves creacions. Algunes veus els qüestionen obres com el centre cívic de Riudaura (Garrotxa), que està tancat, o el Firalet olotí, que consideren fosc i amb unes llambordes que provoquen caigudes.

"Els somnis no s'haurien de matar, és una pena que la gent mati els somnis", lamenta Ramon Vilalta.

Els arquitectes asseguren que no entenen que la gent dediqui més temps a "destruir que a construir", en referència als seus crítics. Una possible explicació al rebuig és que les seves obres "surten de la zona de confort" del públic, opina Pigem. Aquest "atreviment" pot fer, considera, que hi hagi gent a qui li "pugui agradar o no". Tot i això, creu que allò important de les seves obres és que "no deixin indiferent".

Pigem i Vilalta sí que admeten però que els ha "sabut greu" no poder acabar el seu projecte de reforma de dues peces clau del centre d'Olot: el Firal i el Firalet. RCR Arquitectes van ser escollits per reformar de dalt a baix aquests dos vials cèntrics del Barri Vell. La crisi, però, va fer que es decidís executar el projecte en dues fases i es comencés per fer el Firalet, ja reformat.

Les crítiques veïnals van fer sorgir veus en contra que RCR acabés la segona fase del projecte –la del Firal- i aleshores el consistori va fer un concurs, amb consulta popular inclosa, que va triar el disseny guanyador. Després de la consulta, l'Ajuntament ha acabat encarregant la reforma del Firalet a un altre equip d'arquitectes.

La decisió del consistori va obligar a indemnitzar el despatx RCR, segons expliquen Vilalta i Pigem. Tot i això, treuen ferro a l'assumpte i expliquen que no dediquen "temps a aquests temes quan ja no s'hi pot fer res".