Martha Reeves & The Vandellas, La Raíz i Nikone, primeres confirmacions del Black Music Festival 2018

La cantant nordamericana Martha Reeves & The Vandellas, els valencians La Raíz, el madrileny Nikone i les formacions catalanes Big Black Rhino i Wom Trio són els primers artistes confirmats de la nova edició del Black Music Festival que se celebrarà el 2018. El primer a actuar serà Nikone amb un concert a La Mirona de Salt (Gironès) el 2 de març. Després ho faran Big Black Rhino i La Raíz, el 10 de març a l'Auditori de Girona i La Mirona. Reeves i la seva banda actuaran el 17 de març a l'Auditori i Wom Trio ho farà al Teatre de Bescanó el dia 18. Les entrades ja estan a la venda a través del portal del certamen (www.blackmusicfestival.com).

Reeves va protagonitzar grans èxits acompanyada de les seves noies de Motown durant els anys 60. Primer com a Marta & The Vandellas i, després, com a Marta Reeves & The Vandellas. El grup es va separar l'any 1972 i el 2009 la cantant va anunciar que volia tornar a l'activitat musical al costat de Lois i Delphine Reeves, novament sota el paraigües de Marta & The Vandellas, convertint-se així en una de les formacions més destacades de la música negra.

Els valencians La Raíz actuaran uns dies abans a La Mirona de Salt. Concretament, el 10 de març a dos quarts d'onze de la nit fent honor al seu "mestissatge" que combina rock, rap, reggae o ska.

El cantant Diego García, conegut artísticament com Nikone, oferirà el seu concert el 2 de març a les deu de la nit també a La Mirona. El madrileny és una de les apostes del festival per les "músiques urbanes".

El Teatre de Bescanó serà l'escenari que acollirà el proper 18 de març a les sis de la tarda l'actuació del Wom Trio. La formació la conformen tres dones que es posen darrere el piano, el contrabaix i la bateria. D'aquesta unió en resulta una proposta on conflueixen estils com el jazz, la bossa nova, el soul i el pop amb arranjaments molt personals.

Finalment, Big Black Rhino oferirà el seu concert a l'Auditori de Girona el 10 de març a dos quarts de nou del vespre. La formació oferirà al públic assistent una barreja de rock, soul, funk i blues d'alt nivell.