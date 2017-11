El Museu de Lleida s´empara en la llei catalana per intentar aturar la pèrdua

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, espera que el ministre no ordeni el trasllat, emparant-se en la llei catalana. Segons Giralt, el ministre, en el seu escrit, no ha ordenat el trasllat de les peces.

«Ordena que es compleixi la sentència de l'abril de 2015» (que declarava nul·les les compravendes i sol·licitava el trasllat de les obres), però «des d'aquesta sentència, s'han produït una sèrie de resolucions posteriors». Giralt destaca que en l'últim paràgraf de l'escrit recull que «complirà la sentència judicial però sense saltar-se ni la legislació autonòmica ni l'espanyola».

I això vol dir que «ara el ministre llegirà les resolucions administratives que han sorgit de les lleis orgàniques catalanes» i que, tal com ja van fer els consellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig, espera que respongui que no pot procedir al trasllat perquè «hi ha una resolució administrativa que hi va en contra (fruit de la llei de patrimoni que obliga a descatalogar col·leccions per separar-les)».