Segon concert de Manolo García a l´Auditori de Girona

L´Auditori de Girona ha anunciat un segon concert de Manolo García el dissabte 7 d´abril de 2018, després d´exhaurir en poques hores les entrades pel concert programat pel dia 6 d´abril.



Les entrades per aquest segon concert es posaran a la venda aquest pròxim divendres dia 1 de desembre, a les 10.00h a la web del mateix auditori.

Aquesta web de l´Auditori és l´únic punt de venda per aquest concert i que les entrades ofertes en altres pàgines de revenda podrien no ser legals i per tant no vàlides per accedir al concert, han informat els organitzadors.

Aquests concerts formen part de la gira ´18 amb la que el músic presentarà el seu nou disc, que publicarà la propera primavera. Manolo García ha escollit Girona per als assajos dels dos primers concerts de la gira que oferirà a l'Auditori de la Devesa.