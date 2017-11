El Teatre de Salt porta l´obra «La calavera de Connemara»

El Teatre de Salt va posar ahir a la venda avui tres espectacles de la Temporada 2018, que es presentarà íntegrament el proper 19 de desembre. Són dos dels grans èxits de la nova programació, La calavera de Connemara (3 de febrer a les 21 h), un espectacle dirigit per Iván Morales, d'un dels dramaturgs contemporanis de més èxit: l'irlandés Mc Donagh ( La reina de la bellesa).

A més a més, Rhümia (23 de març a les 20 h) és la segona part de l'aplaudit espectacle Rhum. Un muntatge de circ pensat per a tots els públics que tindrà un forfet familiar, que inclou dues entrades per adults i dues per a nens a un preu reduït.

Finalment, Els Pastorets de Salt es faran els dies 23, 25 i 26 de desembre a les 19 h.