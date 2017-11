La UdG escull reelegir Sergi Bonet o apostar per Quim Salvi en les eleccions a rector

La comunitat universitària de la Universitat de Girona (UdG) està cridada a triar rector aquest dimecres i dijous. Dos candidats aspiren a ocupar aquest càrrec: l'actual rector, Sergi Bonet, i Quim Salvi, que fins el passat mes va ser director de l'Escola Politècnica Superior. El guanyador es coneixerà aquest dijous a les set del vespre. El vot de les 13.500 persones es ponderarà entre estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i de serveis. El fet que hi hagi dos candidats fa difícil que es pugui anar a segona volta ja que l'única possibilitat és que hi hagués un empat total en els resultats de les votacions, que per primer cop es faran exclusivament de manera electrònica. Salvi aposta per descentralitzar la presa de decisions mentre que Bonet vol aprofundir en el projecte desplegat en aquest mandat.

Des d'aquest dimecres a les nou del matí i fins dijous a les sis de la tarda, la comunitat universitària de la UdG està d'eleccions. Després d'una campanya electoral d'una setmana, les persones amb dret de vot han de decidir si continuen fent confiança a l'actual rector, Sergi Bonet, o bé fan un canvi amb Joaquim Salvi, fins fa poc director de l'Escola Politècnica Superior.

Aquests comicis seran els primers on no hi haurà ni urnes ni paperetes i es faran exclusivament de manera electrònica. El vot de les 13.500 persones no valdrà el mateix i es ponderarà per tal d'escollir el candidat guanyador. Així, el vot dels professors amb vinculació permanent equivaldrà a un 51%, i la resta del professorat a un 14%. El vot dels 11.650 estudiants suposarà un 23% del total i el del personal d'administració i serveis un 12%.

La normativa electoral preveu que hi hagi segona volta en cas que cap dels candidats passi del 50%. Com que els resultats s'apliquen en base al vot emès a candidatures, l'única possibilitat d'anar a segona volta seria que Quim Salvi i Sergi Bonet empatessin en un percentatge just del 50%. Si això passa, la segona votació es faria el 18 de desembre. En cas contrari, el nom provisional del guanyador es coneixerà aquest dijous a les set de la tarda i la proclamació definitiva es faria l'11 de desembre.



El projecte de Bonet

Sergi Bonet aspira a un altre mandat per acabar de desplegar el seu projecte. Nascut a Girona el 1960, es va llicenciar en biologia per la Universitat de Barcelona el 1982 i quatre anys més tard arribaria a ser doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva vinculació amb la UdG comença el 1991 on des del 1996 és catedràtic en Biologia Cel·lular. Bonet va ser secretari general de la Universitat de Girona entre el 1991 i el 2001 i el 2013 va ser escollit rector.

Sota l'etiqueta 'Més UdG', l'equip de Bonet exposa propostes que s'endinsen en la línia iniciada el 2013 com és l'expansió internacional. D'aquesta manera, l'equip defensa analitzar l'èxit dels representants iberoamericans a Perú, Colòmbia, Equador i Mèxic i expandir la idea a Argentina, Xile i Brasil. Aquests tentacles internacionals també serien amb el Cercle del Mediterrani, sobretot a la zona est, i amb la Xina, on es preveuen fer cursos a partir de l'any que ve.

D'altra banda, 'Més UdG' vol engegar un programa de captació de professors de prestigi internacional perquè facin estades temporals i demana replantejar la creació de l'Escola de Doctorat i començar el desplegament de les beques salari.

Bonet també posa l'accent en la sostenibilitat i creu que ha de ser un dels símbols d'identitat de la Universitat de Girona. Per això, aposta per introduir la matèria en les diferents titulacions a més d'impulsar un servei de préstec de bicicletes elèctriques entre els campus i una millor freqüència de pas del transport públic, que a més seria gratuït per a la comunitat universitària.

Aquestes iniciatives se sumen a treballar per la gratuïtat de les matrícules i poder desbloquejar la contractació de personal, tant de professorat i investigadors com d'administració i serveis.



El projecte de Salvi

Quim Salvi s'ha deslligat des de fa unes setmanes de la direcció de l'Escola Politècnica Superior de la UdG. Nascut el 1969 a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), va cursar estudis de formació professional abans de fer el salt als estudis universitaris, on es va llicenciar en informàtica el 1994. Salvi va arribar a la UdG amb un contracte a temps parcial per formar part del Departament d'Electrònica, Informàtica i Automàtica en plena expansió a mitjans dels anys 90. El gener del 1998 es va doctorar per la UdG . Sota el mandat del rector Joan Batlle, Salvi va ser vicerector de Campus.

El projecte que encapçala porta per nom 'Nova UdG' i inclou mesures com l'increment de l'oferta semipresencial, fer un mínim de 30 crèdits europeus (ECTS) en una tercera llengua i apostar per una contractació pública "socialment responsable".

Salvi proposa també la construcció d'una nova residència d'estudiants per fer front als problemes d'allotjament. També proposa que els estudiants dels últims cursos facin de mentors dels joves o importar la figura del 'fellow', un investigador extern internacional.

Un pes destacat se l'emporten també les iniciatives tecnològiques. Per exemple, hi ha la e-UdG que vol simplificar processos administratius, l'increment de les hores que es poden fer de teletreball i el desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils que agilitzi la feina i l'accés a determinada informació. Finalment, 'Nova UdG' destaca també per voler desenvolupar un pla integral de seguretat que inclou la instal·lació de càmeres de vigilància a dins i fora de tots els centres.