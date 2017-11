Girona és culturalment «madura»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor de Cultura, Carles Ribas, van presentar ahir la programació de gener a juny del Teatre Municipal, l'Auditori i l'Espai Marfà, que compta amb més de cent activitats culturals. Madrenas va remarcar que «Girona és una ciutat culturalment madura i solvent», un fet que «no és una casualitat» ja que «amb el temps i els esforços de tothom hem aconseguit un públic culturalment madur». Per l'alcaldessa, la programació no queda en paraules sinó que «es reflecteix en fets», va dir, i va convidar a estudiar el programa. A la presentació hi van prendre part Josep Sánchez (Teatre Municipal), Natxo Morera de la Vall (música moderna de l'Auditori), Víctor García de Gomar (Auditori) i Aniol casadevall (Espai Marfà).