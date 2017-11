Més d´un 21% de la UdG vota el primer dia de les eleccions a rector

Més d'un 20% de la comunitat universitària havia participat a les eleccions a rector ahir a l'hora de tancar aquesta edició. La UdG ha estrenat el sistema de votació electrònica en unes eleccions a rector i permet exercir el dret a vot durant dues jornades.

Avui dijous a les 7 de la tarda, només una hora després de tancar el termini de votació, es proclamarà el nou rector en un acte a les 19 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres.

La comunitat de la UdG ha d'escollir entre donar continuïtat a l'equip de Govern de Sergi Bonet, que ha estat rector els darrers quatre anys, o buscar un canvi apostant per Quim Salvi, que també va presentar candidatura.

Dels 13.591 electors censats, un total de 2.896 (el 21,31%) havien emès el seu vot ahir a la nit. Per sectors, havien votat 333 professors doctors amb vinculació permanent (de 424), 296 professors no permanents (de 856), 1.722 estudiants (de 11.647) i 457 treballadors (de 664).

Les fonts universitàries consultades van explicar que no s'espera un increment de participació respecte de l'anterior sistema presencial de votació, amb les urnes i les paperetes.

La participació es pot consultar en tot moment actualitzada a https://www.udg.edu/ca/eleccions-rector/participacio.

El vot és ponderat, de manera que el dels professors amb vinculació permanent equivaldrà a un 51% del total, i el la resta del professorat, a un 14%. El vot dels 11.650 estudiants suposarà un 23% del total i el del personal d'administració i serveis un 12%.

La normativa electoral preveu que hi hagi segona volta en cas que cap dels candidats passi del 50%. Com que els resultats s'apliquen en base al vot emès a candidatures, l'única possibilitat d'anar a segona volta seria que Quim Salvi i Sergi Bonet empatessin en un percentatge just del 50%. Si això passa, la segona votació es faria el 18 de desembre. En cas contrari, el nom provisional del guanyador es coneixerà avui a les set de la tarda i la proclamació definitiva es faria l'11 de desembre.

Bonet i Salvi han protagonitzat els darrers dies una intensa campanya de presentació de les respectives candidatures. A la fi de la campanya electoral, diverses fonts consultades van coincidir a indicar que hi havia un empat total i era imprevisible el resultat.