Quim Salvi, proclamat nou rector de la UdG

El doctor Quim Salvi és el nou rector de la UdG, després de guanyar per un 57,19% dels vots ponderats al rector sortint Sergi Bonet que ha obtingut 1.981 vots, el que suposa un 42,81% dels vots.



La candidatura del doctor Quim Salvi s'ha imposat a la de Sergi Bonet i aquest dijous s'ha convertit en nou rector de la UdG amb un 57,19% dels vots. Ho ha fet en el marc d'una participació que s'ha enfilat fins al 35,52%, un 10% més que el 2013 (amb un 25,56%). Aquesta xifra suposa un nou rècord de participació estatal en unes eleccions a rector.



Durant el seu discurs primer discurs, Salvi ha estès la mà al seu predecessor i ha assegurat que a partir d'ara s'inicia una "nova etapa" amb un projecte que "volem que sigui de tothom". Per la seva banda, Bonet, que ha assolit un 42,81% dels vots ponderats, ha afirmat que treballaran colze a colze amb el nou equip que ara liderarà la universitat. En total, s'han registrat 4.827 vots dels 13.591 membres de la comunitat universitària.



El nou rector ha mostrat la seva alegria en un tweet en el que ha afirmat que "Treballarem des d'aquest moment per una #novaUdG amb il·lusió, amb compromís, amb dedicació i amb humilitat".







