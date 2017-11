Quim Salvi, proclamat nou rector de la UdG

La candidatura del doctor Quim Salvi s'ha imposat a la de Sergi Bonet i aquest dijous s'ha convertit en nou rector de la UdG amb un 57,19% dels vots. Ho ha fet en el marc d'una participació que s'ha enfilat fins al 35,52%, un 10% més que el 2013 (amb un 25,56%). Durant el seu primer discurs, Salvi ha estès la mà al seu predecessor i ha assegurat que a partir d'ara s'inicia una "nova etapa" amb un projecte que "volem que sigui de tothom". Per la seva banda, Bonet, que ha assolit un 42,81% dels vots ponderats, ha afirmat que treballaran colze a colze amb el nou equip que ara liderarà la universitat. En total, s'han registrat 4.459 vots d'entre els 13.591 membres de la comunitat universitària cridats a les urnes.



L'equip de Sergi Bonet feia estona que esperava a la sala de graus de la Facultat de Lletres i les seves cares no feien augurar un bon resultat per al fins aquest dijous rector de la UdG. De fet, a les set en punt el primer a entrar a la sala ha estat Bonet i, poc després, -i exultant- o feia Salvi.



Els resultats no s'han fet esperar: la victòria era per al projecte de Salvi, ratificat amb un 57,19% dels vots. Ho ha fet en mig d'una participació molt alta, que s'ha situat en el 35,52%, una xifra molt superior al 25,56% registrat l'any 2013 quan Bonet va ascendir al càrrec. En total, estaven cridats a la urnes 13.591 membres de la comunitat universitària, entre professors doctors amb vinculació permanent (424), professorat no permanent (856), personal de l'administració i serveis (664) i estudiants (11.650).



En aquesta primera convocatòria totalment electrònica, s'han emès 4.459 vots. Hi ha participat el 94,81% dels professors amb vinculació, un 51'75% del personal docent i investigador no permanent, un 29'09% del sector dels estudiants i un 89´46% del personal d´administració i serveis.



El vot de cada col·lectiu, però, no val el mateix i s'ha ponderat per escollir el guanyador. Així, el dels professors amb vinculació permanent ha tingut un pes del 51%, la resta del professorat un 14%, el dels estudiants un 23% i el del personal d'administració i serveis, un 12%. Un projecte "de tothom"La proclamació definitiva i oficial del nou rector es farà el proper 11 de desembre però aquest dijous ha protagonitzat el seu primer discurs. Salvi ha iniciat el seu parlament elogiant la tasca dels seus predecessors i ha estès la mà a Bonet per seguir treballant. El nou rector, però, ha assegurat que a partir d'ara s'inicia una "nova etapa" amb un projecte que "volem que sigui de tothom". Per això, ja ha avançat que elaboraran un pla estratègic i que treballaran per construir una universitat pública "inclusiva", que "posi els estudiants al centre de la presa de decisions", que "faciliti la mobilitat" i la pràctica d'idiomes.



També ha apostat per seguir treballant en un model de "ciutat universitària" que creï aliances amb el territori i en una universitat "descentralitzada". Salvi ha assegurat que a partir d'avui començaran a treballar i que ho faran escoltant a "tothom" però "molt especialment a l'equip de Sergi Bonet".



"Hem treballar dur aquests quatre anys"



Al seu torn, Bonet ha celebrat l'elevada participació en aquestes eleccions i ha remarcat que les de la universitat no són unes eleccions convencionals. "En aquestes la comunitat universitària tria un model determinat però quan tot això s'ha resolt, tots treballem amb el nou rector", ha afirmat. El ja exrector ha admès que s'ha apostat per "un canvi amb tota la legitimitat" i ha agraït la participació tant als seus votants com els que han escollit el seu contrincant. Per a ell i el seu equip, ha tingut paraules d'elogi i ha assegurat que "segur que faran molt bona feina perquè són gent preparada i segur que tenen il·lusió i molts projectes". En referència al seu mandat, ha afirmat que els ha tocat dirigir la universitat durant una "etapa complexa" però ha assegurat que han treballat "molt dur" durant aquests quatre anys.







Treballarem des d'aquest moment per una #novaUdG amb il·lusió, amb compromís, amb dedicació i amb humilitat — QuimSalvi #NovaUdG (@NovaUdG) November 30, 2017