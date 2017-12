Aprendre art des de ben petits

«Aprendre a dibuixar o a pintar és aprendre a mirar d'una forma més sensible el nostre entorn». Amb aquestes paraules el director de l'Escola Municipal d'Art (EMA) de Girona, Jordi Armengol, explica els beneficis de desenvolupar les habilitats artístiques des de ben petits.

Des de fa anys, en el centre gironí ofereixen la possibilitat d'enriquir la formació en arts plàstiques i visuals amb un aprenentatge que complementa el treball en aquest camp que es du a terme als estudis obligatoris, on cada vegada es dediquen menys hores a l'art. «Retallen hores de música i plàstica a l'escola obligatòria, mentre nosaltres anem incrementant el nombre d'alumnes», apunta Armengol. «La societat està demanant tornar a tocar les coses, tenir experiències sensorials. Vivim en un món molt ràpid i basat en la imatge digital. Tocar el material i experimentar les coses torna a tenir interès i l'art hi té molt a veure», opina el docent.

És per aquest motiu que des de l'EMA es treballen les habilitats artístiques des de ben petits. La línia de treball pensada per als més joves de l'escola és el Jardí Artístic, un curs que el centre organitza conjuntament amb El Galliner i l'Escola de Música Moderna. Es tracta d'una formació transversal en art on els nens de 3 a 5 anys treballen la seva vessant escènica, musical i plàstica. «Aprenen ritmes, olors, tactes i colors d'una forma dinàmica. En els tallers es deixa que els més petits vagin desenvolupant els seus sentits perquè quan es facin més grans puguin escollir la disciplina artística que més els agrada», apunta Armengol.

Un altre dels cursos és EmaXics, orientat a introduir els nens de 6 a 16 anys en el llenguatge visual i plàstic mitjançant tres àrees de treball principal: el color, el dibuix i el volum. A més, a l'estiu s'organitza el Matinal d'art. Un intensiu on cada dia es treballen dues disciplines diferents: dibuix, escultura, ceràmica, pintura, gravat, tapís o fotografia. «En cada un d'aquests tallers el que proposem és que els més petits vagin descobrint diferents tècniques», explica el director de l'EMA.



Els museus s'apropen als menuts

Els museus, però, continuen sent un indret destinat als adults. És per aquest motiu que per Nadal els museus de Girona preparen una gran campanya per tal d'apropar l'art als més petits organitzant diferents premis, jocs i activitats. Es tracta de la campanya Nadal al Museu, que celebrarà la seva tercera edició del 9 de desembre al 7 de gener. Els 26 museus que conformen la Xarxa de Museus de Girona oferiran una àmplia oferta d'activitats familiars: tallers infantils, casals de Nadal, pessebres, audicions de música... Tot amb l'objectiu que els museus entrin dins l'imaginari familiar com un espai obert i lúdic per descobrir durant el període nadalenc.

Enguany els museus oferiran una activitat conjunta als seus visitants: un repte on els més petits hauran de cercar les quatre estrelles del Nadal que s'han perdut a les instal·lacions. Per fer-ho, disposaran d'un antifaç, que els convertirà en superherois.

De la mateixa manera, cada museu ha preparat una activitat exclusiva per fer en família durant aquest període vacacional. Els nens podran participar en tallers i activitats com preparar la decoració nadalenca de casa, cuinar plats típics d'aquestes festes, fabricar les seves pròpies joguines o fer els fanalets de Reis.