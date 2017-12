El Museu d´Art de Girona acull l´exposició central de l´Any Sacharoff

Girona i Barcelona van ser dos indrets especials per a la pintora Olga Sacharoff, nascuda a Geòrgia però fortament arrelada a Catalunya. Les dues ciutats catalanes són els punts centrals dels actes de commemoració de l'Any Olga Sacharoff, amb motiu del 50è aniversari de la mort de l'artista. El Museu d'Art de Girona és un dels escenaris principals d'aquest homenatge, acollint l'exposició central, la qual es podrà visitar fins al 2 d'abril del 2018. La mostra reuneix pintures, dibuixos, objectes i documents de l'artista en un recorregut al llarg de la seva vida. Es poden veure aproximadament unes 70 pintures originals, que procedeixen de museus, institucions i col·leccions particulars, algunes d'elles mai exposades a Catalunya. L'exposició es podrà visitar fins al 2 d'abril i també s'organitzaran una sèrie d'activitats, com visites comentades, visites dinamitzades per a escolars, tallers familiars i taules rodones. La pintora va ser una figura destacada de les avantguardes del segle passat i va establir forts lligams amb l'art català dels anys 40 i 50, i amb els cercles artístics i intel·lectuals de la postguerra. Olga Sacharoff va néixer a Tbilisi (Geòrgia), on va estudiar Belles Arts, però aviat es va traslladar a París, al barri de Montparnasse, on va exposar la seva obra als principals salons d'avantguarda. Amb motiu de les dues guerres mundials, va fer estades a Tossa de Mar, punt de trobada de molts artistes d'avantguarda, i a Barcelona, on es va instal·lar definitivament l'any 1940.

Va utilitzar tota mena de tècniques, oli, aquarel-la, pastel, collage o aiguafort, i diversos gèneres i temàtiques com bodegons, paisatges, quadres de flors, escenes quotidianes i retrats. També va il·lustrar obres literàries, com el llibre de Clementina Arderiu Sempre i ara. L'any 1953 es va fer una exposició antològica de la seva obra a Barcelona. També va exposar a París, Londres, Nova York, Roma i Florència.