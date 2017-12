Quim i Salvi, dos diminutius

El nou rector de la UdG es diu Joaquim però tothom el coneix com a Quim, potser perquè el cognom, Salvi, convida als diminutius. Té els ulls petits, quasi orientals, així que fa la impressió d'estar sempre a punt d'esclatar en plors, més d'un tenia kleenex preparats, ahir quan va fer el discurs com a guanyador. Falsa alarma. Les llàgrimes d'emoció no van arribar, si té els ulls així és meitat per naturalesa i meitat per les hores que passa davant la pantalla de l'ordinador, no en va és professor d'Estructura i Tecnologia de Computadors. Qui sap què deu ser això. Un enyora els temps en què els professors d'universitat ho eren de Filologia Espanyola o de Física, i tothom sabia que ensenyaven la mètrica de la poesia renaixentista o... o el que sigui que ensenyi la Física.

La seva senyora, enginyera i docent a la mateixa UdG, no amagava l'alegria una vegada es van conèixer els resultats. Era el moment de fer alguna pregunta indiscreta:

-Està tan contenta perquè així veurà poc el seu marit?

-No, de fet estic preocupada. Ara tindrà molta feina i no sé qui posarà les rentadores.

No hi ha com tenir a casa un expert en estructura i tecnologia de computadors, avui que els electrodomèstics duen incorporat el taulell de comandament de l'Enterprise.

La tecnologia, precisament, va facilitar unes votacions que es van poder dur a terme sense urnes, des del mòbil o des de la tablet. Això evita que vinguin policies a decomissar-les –que en prengui nota l'expresident– però treu ambient a la jornada. Tant en treu, que Sergi Bonet i la seva candidatura en ple van optar per esperar els resultats fora de la UdG. Com correspon a professors universitaris, van triar un museu: el Museu del Vi, històrica tasca gironina, dècades enrere hàbitat de soldats i estudiants d'institut, en un temps en què es fumava als bars i els menors consumien gerres de vi de missa, pensant que així guanyarien el cel.

No va guanyar el cel Sergi Bonet, si tal cosa és el rectorat, però va reconèixer esportivament que la UdG havia votat pel canvi. L'escoltaven els anteriors rectors i un senyor que va arribar amb barret negre, jaqueta negra i bufanda negra que li ocultava el rostre. Va resultar no ser un saltejador de camins, sinó el primer rector i alma mater de la UdG, Pep Nadal.