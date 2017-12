Quim Salvi guanya amb claredat i serà el rector de la UdG

El doctor en Enginyeria Industrial Quim Salvi va ser proclamat ahir al vespre nou rector de la UdG, després de derrotar en les eleccions Sergi Bonet, rector els darrers quatre anys, per un clar marge de vots, 2.478 contra 1.981. El sistema de vot ponderat dona finalment un contundent 57,19% a Salvi contra un 42,81% de Bonet, en les primeres eleccions a rector amb sistema electrònic a la UdG.

El rector sortint va encaixar amb dignitat la derrota i, després d'una forta abraçada al guanyador, davant l'auditori abarrotat de la Sala de Graus, de la Facultat de Lletres, va reconèixer que la comunitat universitària ha apostat per «una nova UdG» –aquest era precisament el lema de la candidatura de Salvi–, i que «ho ha fet amb tota legitimitat».

Bonet va avalar l'etapa que ara comença: «Segur que faran bona feina perquè tenen un bon equip i ara hem de confiar en ells, i tots hem de treballar conjuntament amb el nou rector».



Un guanyador emocionat

Quim Salvi va pujar al púlpit notablement emocionat i ho va reconèixer: «Estic corprès per la campanya modèlica que hem fet. Hem sabut comunicar».

El guanyador de les eleccions, que els darrers sis anys ha sigut director de l'Escola Politènica Superior, també va tenir paraules de reconeixement per al derrotat i va fer notar el seu esperit noble i el bon joc: «Tots dos programes tenen coses bones. Gràcies també als que no ens heu votat perquè en l'exigència i en la crítica hi ha la millora».

Salvi situarà l'exdiputada Elena Ribera a la gerència de la UdG i té un equip amb figures socialment conegudes com l'expert en turisme José Antonio Donaire, que ocuparà el Vicerectorat de Comunicació i Relacions Exteriors, o Margarida Casacuberta, que serà delegada del Rector per la Igualtat de Gènere.

Salvi va anunciar l'elaboració d'un pla estratègic que ha de servir per «deixar enrere els primers 25 anys» d'existència de la Universitat de Girona i encetar una nova mirada al futur.

El guanyador va revisar alguns dels punts del programa electoral que l'han catapultat fins el rectorat, com ara la defensa d'una «universitat pública amb beques i ajudes que no exclogui cap estudiant», el foment de les possibilitats d'estudiar a l'estranger, l'aprenentatge d'idiomes i els serveis de cooperació, o la potenciació de la Girona ciutat universitària teixint vincles amb el territori.

No va oblidar Salvi la descentralització i la innovació en docència, transparència i internacionalització, punts forts del seu programa.



Rècord de participació

La responsable de llegir els resultats electorals va ser Gemma Geis, que va remarcar que la votació electrònica s'ha fet «sense incidències» i va felicitar la comunitat universitària per l'elevada participació.

El total de 4.827 vots emesos (un 35,52% del cens) ha permès a la UdG batre el rècord de votació de l'Estat espanyol en unes eleccions a rector.

La participació ha sigut més elevada que el 2013, quan es van emetre 3.515 vots (un 25,56% del cens), amb el sistema de votació presencial amb urnes i paperetes.