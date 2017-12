Sopa de Cabra: «Necessitem oxigenar-nos. Anirem gravant cançons i les traurem a mesura que les tinguem»

Després del concert de fi de gira del 9 de desembre al festival Temporada Alta els Sopa de Cabra inicien un temps de descans per "oxigenar-se" i tornar a l'espai creatiu. El conjunt treballarà en noves cançons que preveu publicar "a mesura que les tinguin gravades" sense esperar a treure un disc. "Tenim ganes de treballar diferent i de tornar als orígens de la música pop: el single", ha assegurat el músic Josep Thió. En aquest sentit, el cantant Gerard Quintana ha afirmat que és "més difícil" encarar un disc sencer que un tema. "Si apostes per cançons individuals no tens l'obligació de fer un disc homogeni i pots obrir-te a poder fer col·laboracions amb altres bandes per una peça. Això són pautes més engrescadores", ha destacat Quintana en una entrevista a l'ACN. El grup gironí ha subratllat que després d'anys de gira continuada "han madurat" perquè s'entenen més entre ells i han adquirit la polivalència per treballar en conceptes diferents. Els Sopa de Cabra s'han mostrat agraïts al públic que "ha esgotat les entrades a la majoria de concerts". "Si fos pel ells no podríem parar, però hem decidit que ha de ser així", ha explicat Quintana.

Després de tres anys en què la formació ha fet diverses gires, els Sopa de Cabra plantegen 'La Nit dels Sopa' com una cita "especial" i "diferent". "Serà un festival per començar amb aquesta experiència que volem que tingui continuïtat", ha dit Quintana. El cantant ha explicat que el concert de fi de gira amb els M Clan i Adrià Puntí, serà una nit amb formacions amb qui comparteixen una arrel "basada en el rock". Els Sopa de Cabra oferiran les cançons del seu últim àlbum 'Cercles' així com també clàssics com 'El Far del Sud', 'Camins', 'L'Empordà', 'Mai Trobaràs', 'el Boig de la Ciutat' o 'Els teus somnis'.



'La Nit dels Sopa', un nou escenari de creació

Del concert al costat dels M Clan i Adrià Puntí, Quintana reconeix que va començar amb la intenció que fos una "única cita" però que, després de reflexionar amb el festival Temporada Alta, tenen la intenció de tirar endavant un "aparador" on puguin mostrar coses que "troben interessants" com ara noves formacions emergents. "Estem en un període d'incertesa pel que fa a la periodicitat. No sé si l'any que ve hi haurà 'Nit dels Sopa' o serà d'aquí a dos anys", ha admès. "No ens tanquem a un patró perquè hem de ser capaços d'inventar-nos allò que ens permeti fer arribar coses interessants a la gent", ha conclòs.

Pel que fa a les noves cançons amb que la formació vol treballar el proper any, Thió ha avançat que té algunes propostes però que estan en un estat "embrionari". La formació no es vol posar dates i no descarta tornar a pujar a l'escenari durant aquest període de descans si surt alguna proposta "on creiem que no hi podem faltar".



"Cançons amb noves lectures anys després"

Durant una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Gerard Quintana s'ha mostrat "trasbalsat" per l'actual context polític i social que viu Catalunya. "Vivim amb la normalitat alterada, amb un trasbals important des de fa 2 mesos, com la majoria de la gent", ha lamentat. Per això, ha dit, que se senten millor al carrer compartint "els pols" de les coses que estan passant amb la resta de persones. "Tenim certa sensació de viure en una immersió de valors on som acusats de les coses de les que ens sentim víctimes", ha condemnat.

Pel que fa als concerts ha dit que són espais on la gent comparteix de forma comuna diverses emocions. "En els concerts es dona peu a que es refermin moltes coses. Són molt emocionants amb cançons punyents que agafen noves lectures anys després", ha explicat.

El cantant ha comentat que cal "fer pinya" per defensar l'esperit democràtic davant de la resposta "totalitària" de l'Estat. "Ens trobem amb un partit minoritari a Catalunya que està manegant i desmanegant com vol", ha dit. Quintana també ha carregat contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució perquè, al seu parer, ha donat tot el poder d'una forma "dèspota" a l'estat espanyol amb el recolzament dels partits constitucionalistes. "Uns partits que han actuat de forma anticonstitucional en carregar-se l'esperit de l'estat democràtic", ha criticat.