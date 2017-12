«Hem de crear un fons d´acció social propi de la UdG de suport a l´estudiant»

Unes eleccions a rector amb una participació rècord avalen Quim Salvi per desenvolupar el seu programa durant els propers quatre anys al capdavant de la UdG

Unes eleccions a rector amb una participació rècord avalen Quim Salvi per desenvolupar el seu programa durant els propers quatre anys al capdavant de la UdG. Superar clarament (57,19% contra 42,81%) un rival d'entitat com Sergi Bonet és un doble aval. El lema de la candidatura guanyadora, «Per una nova UdG», indica una intenció de canvi.



Com serà la «nova UdG»?

Doncs serà una Universitat que posarà els estudiants al centre de les decisions, una universitat descentralitzada que empoderarà els treballadors i les persones, i una universitat que posarà en valor la gent i la seva expertesa.

Vostè ha anunciat l'elaboració d'un Pla estratègic per posar la mirada al futur i deixar enrere els primers 25 anys de vida de la UdG. Pot concretar?

Nosaltres portem set valors, que són els set valors del canvi. Per exemple la ciutat universitària. Hem de consolidar un model d'èxit en l'àmbit internacional. Quan parlem d'universitats com Salamanca, Leuven, Cambridge o Bolònia ens ve al cap tant la ciutat com la universitat. D'altra banda, la descentralització vol dir donar responsabilitats a la gent. Si considerem tothom per igual, desmotivem. També és fonamental la innovació. Els estudiants reclamen maneres d'aprendre diferents.

En quins canvis pensa quan diu que el món està canviant?

Sobretot en innovació docent i de la gestió. No tenim temps. Un dels grans reptes de les administracions és el temps. Cada vegada hem d'assumir més activitats vàries i hem de ser molt més eficients. Hem de potenciar una administració electrònica que simplifiqui els procediments i ens permeti guanyar temps per dedicar a altres coses. També penso en una innovació docent que ja reclamen uns estudiants que han de conciliar treball i estudis, o de vegades no són a la ciutat. Cal facilitar l'accés al coneixement.

La crisi entre l'Estat espanyol i Catalunya genera com a mínim dubtes i incertesa. A la UdG l'interessa una Catalunya independent?

La UdG fa costat als drets universals i a les llibertats individuals i col·lectives. Aquesta és una institució al servei d'un país i d'un territori, que té en compte que en la pluralitat hi ha la riquesa. La UdG estarà sempre al costat del país i de la seva gent, defensant sempre els drets universals, denunciant l'empresonament d'un govern legítim i manifestant-nos sempre que hi hagi estudiants perseguits per la llibertat d'expressió.

Vostè va visitar fa uns dies l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Van arribar a acords?

Girona és cada vegada més coneguda, però això reverteix en un increment dels preus dels lloguers. Venir a estudiar a Girona ara costa més diners. Hem de trobar vies de solució des de la Universitat i des de la ciutat perquè els estudiants puguin tenir accés al coneixement. Les residències d'estudiants són una solució, com també serveis creats entre la ciutat i la Universitat per facilitar la cerca d'un pis de lloguer compartit. A Girona i a tota l'àrea urbana.

Un dels temes candents és el Parc Científic, que properament sortirà a subhasta. Té pensat el nom d'un nou director del Parc Científic?

No. En aquest moment no tinc pensat el que serà el director del Parc Científic i Tecnològic. Ara mateix el Parc està controlat per un administrador concursal. Està en procés de sortir a subhasta. Nosaltres volem recuperar les aliances que hi havia amb els patrons, l'Ajuntament, la Diputació i la Cambra de Comerç. Entre tots els patrons hi havia la disposició a posar fins a 11,4 milions per rescatar el Parc. Hem de recuperar aquestes aliances per poder fer una oferta quan arribi el moment, si és possible, abans que això caigui a mans d'una empresa pública de l'Estat o qualsevol altra que no estigui alineada amb els interessos de la Universitat.

Té vostè ara mateix el compromís d'aquestes institucions que pot usar aquests 11,4 milions per fer efectiva la compra?

Aquests 11,4 milions hi eren. Cada administració, Generalitat, Diputació, Ajuntament i la pròpia UdG posaven una part d'aquests diners. Però ara no hi són. Per tant, hem de recuperar les aliances amb totes aquestes administracions d'una forma immediata perquè potser caldrà fer una intervenció. Si no cal, perfecte, perquè voldrà dir que el Parc reverteix de nou a la UdG.

Si no cal intervenir voldrà dir que cap postor no s'ha interessat pels edificis a subhasta i, per tant, tots passaran a ser propietat de la UdG sense fer cap inversió de compra. És això?

Sí. Exactament. Teníem un deute superior als 40 milions que pot quedar reduït a uns 10 milions. Si no surt cap postor, tot quedarà a mans de la UdG i ens haurem estalviat uns 30 milions. Això per a la UdG seria una molt bona notícia. Però cal suposar que l'administració de l'Estat no acceptarà perdre 30 milions tan fàcilment, i que abans farà una oferta de compra per posar-ho a lloguer i recuperar la inversió. És cert que al Parc sempre s'hi farà recerca i transferència de coneixement, però potser no es farà l'activitat que ens interessa. Per això hem d'anar de la mà amb les administracions locals per fer una oferta, si es presenta l'ocasió.

Durant la campanya s'ha compromès a incrementar les beques i ajudes als estudiants perquè tinguin ingualtat d'oportunitats. Com ho farà?

Hem de fer un fons d'acció social. Hem de desenvolupar un fons de finançament propi de la Universitat per poder fer front a necessitats econòmiques sobrevingudes, especialment pensant en els estudiants.

Un fons d'acció social propi, sense ajuda de les empreses?

Sense participació de les empreses, seria propi de la UdG.

Hi haurà alguna mesura immediata de descentralització?

Sí. Tot necessita el seu temps, però una de les coses que volem fer de forma immediata és la descentralització d'estructures intermitges cap als centres docents. Volem resoldre la feina on la feina se genera.

Pot dir el nom d'una estructura intermèdia que caurà?

L'Escola de Postgrau. És una estructura creada per Sergi Bonet. Entenem que aquesta feina es pot fer perfectament des dels mateixos centres docents.