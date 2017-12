´L´estaca´, ´El vent´ i ´L´àguila negra´, primers plats forts del Concert per la llibertat dels presos polítics

Versions de 'L'estaca', 'El vent' i 'L'àguila negra' han centrat aquest dissabte a la tarda el primer tram del 'Concert per la llibertat dels presos polítics' que l'ANC ha organitzat a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La proposta de 'L'Estaca' de Cesk Freixas, Pau Alabajos, Borja Penalba, Mireia Vives i David Fernàndez d'un dels himnes més populars de Lluís Llach ha servit també per il·luminar l'estadi amb el llum dels mòbils dels assistents. Els han rellevat a l'escenari les veus de Gemma Humet, Judith Nedermann i Paula Valls, que han presentat una nova versió del clàssic 'L'àguila negra' de Maria del Mar Bonet.

Han estat alguns dels moments musicals més emotius de l'inici del concert, unes cançons que s'han combinat amb les intervencions de familiars de dirigents polítics independentistes que són a presó preventiva com Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Turull, membres del Govern destituït, i de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, de les entitats sobiranistes.

Una de les primeres d'intervenir ha estat Neus Cuixart, germana del president d'Òmnium Cultural. "Passi el que passi dilluns, més serenor que mai, més unitat que mai [...] Envio missatge de pau, diàleg i llibertat [...] Sabem que més d'hora o tard tornarem a estar junts", ha assegurat després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi deixat per dilluns resoldre si deixa en llibertat els consellers destituïts, Sànchez i Cuixart.

Una nova carta des de la presó d'Oriol Junqueras ha agafat el relleu a les intervencions de to polític. L'ha llegit Imma Bramona, familiar de Junqueras: "Després d'un mes empresonats us puc dir que ens sentim forts i més compromesos que mai, no renunciarem mai a la llibertat i la justícia", ha assegurat. En una crida a participar a les eleccions del 21-D, Junqueras ha demanat que es faci "costat a les urnes", ha preguntat al govern espanyol si acceptarà de forma "real" el resultat del 21-D, i ha carregat contra "la cacera de bruixes preelectoral", en referència a la prohibició per exemple d'il·luminar de groc les fonts.

Després d'alguns problemes de so en les primeres peces, també s'ha posat veu a textos que parlaven de Jordi Turull i Jordi Rull. La dona de Rull, Meritxell Lluís, ha llegit una carta dels amics del conseller de Territori destituït, que han explicat que se sortegen les visites a la presó de quatre en quatre des del 2 de novembre, un vespre "tenebrós, negre, fatídic". Li han aplaudit "l'enteresa, l'honradesa i la integritat" i han assegurat que l'admiren per mantenir-se "serè i tranquil davant la injustícia".