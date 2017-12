Clara Lago va cobrar menys que Dani Rovira a «Ocho apellidos...»

L'actriu Clara Lago ha explicat que Dani Rovira i Karra Elejalde van cobrar el doble que ella per la pel·lícula Ocho apellidos catalanes. Malgrat no voler parlar de números concrets, la intèrpret ha revelat, en una entrevista a la revista S Moda, que «sé que la diferència entre el que cobrava jo i el que cobraven Dani o Karra era de més del doble». La protagonista de la comèdia rodada en gran part al municipi empordanès de Monells, seqüela de la reeixida Ocho apellidos vascos, també parla en la mateixa entrevista de l'allau d'informacions sobre assetjament sexual a Hollywood. En la seva opinió, «aquestes coses passen perquè està instaurada a la societat la sensació de poder de l'home sobre la dona» i no descarta que a Espanya també hi pugui haver casos.