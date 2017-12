Un jutjat de Lleida resoldrà la demanda sobre la retenció de les 44 obres de Sixena

La demanda del Consorci del Museu de Lleida per portar a judici ordinari l'Orde Santjoanista de Sixena i acollir-se al dret de retenció de les 44 obres del monestir que són a l'equipament la resoldrà un jutjat de Lleida. La demanda es va presentar el 20 de juliol del 2016 a Rubí perquè la seva jurisdicció inclou Valldoreix, l'última residència de les monges de Sixena. El jutjat de primera instància número 2 d'aquesta localitat del Vallès Occidental la va admetre a tràmit al novembre, però un any després s'ha declarat incompetent i ha enviat el cas a la capital del Segrià, que és on es troben les peces en litigi.

Segons el dret de retenció que reclama el Consorci, els béns no es poden traslladar fins que la comunitat religiosa –actuals titulars provisionals després de la sentència del jutjat d'Osca– hagi retornat els imports econòmics corresponents a les despeses de conservació i millora de les obres, que el Museu ha xifrat en 360.000 euros. La demanda es dirimirà a Lleida però encara no té jutjat de primera instància assignat.

El Consorci del Museu ja va deixar clar en el seu dia que optar per aquesta nova via judicial no significa que comparteixi la sentència del jutjat d'Osca –confirmada aquesta setmana per l'Audiència provincial– que declara nul·la la compravenda d'obres per part de la Generalitat l'any 1983, sinó tot el contrari, considera que «la legítima propietària de les obres és la Generalitat, però davant del pronunciament de nul·litat es veu obligat a exercitar les seves accions contra l'Orde Santjoanista de Sixena, per ser la propietària provisional de les obres en litigi».

En la demanda s'expressa que «no hi ha cap dubte que des de 1999 i fins a l'actualitat, el Museu de Lleida ha custodiat les obres i les ha conservat per la seva vocació de conservació de patrimoni artístic català i en compliment de les seves pròpies finalitats», recordant que això ha generat «importants despeses de manteniment i conservació que té dret a recuperar» abans que s'executi qualsevol trasllat.