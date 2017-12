L´espectacular mirada a vol d´ocell de Pere Soler sobre Girona s´exhibeix a Arbúcies

El Museu Etnològic del Montseny ha produït l'exposició Girones, que va quedar inaugurada ahir a Arbúcies i que mostra per primera vegada la mirada del prestigiós fotògraf Pere Soler a vista d'ocell sobre els paisatges més bells i sorprenents de les comarques gironines.

L'exposició s'emmarca en la vuitena edició del Fotomontseny, organitzat pel Museu Etnològic del Montseny i la Secció Fotogràfica Centre d'Arbúcies. Fins al 7 de gener es podrà visitar a Arbúcies l'exposició de les fotografies, i està previst que durant el 2018 pugui itinerar per diferents localitats de les comarques gironines interessades a difondre-la.

Girones és una producció del Museu Etnològic del Montseny a partir del treball del reconegut fotògraf Pere Soler i el pilot Andreu Pujades, que durant els darrers anys han sobrevolat els cels de les terres gironines per obtenir impactants imatges, que ens mostren la gran diversitat de paisatges de les diferents comarques.

L'exposició està composta per 25 fotografies de gran format (90x60 cm) que són presentades com a suggerents visions de la geografia que va del Montseny al Pirineu i de la Costa Brava a la Garrotxa, per posar al descobert petits tresors que en el dia a dia passen desapercebuts. Aquestes fotografies s'han obtingut volant amb una avioneta a una altitud entre 200 i 500 metres.

L'autor, Pere Soler (Castellfollit de la Roca, 1961), està considerat un dels millors fotògrafs de natura a nivell internacional, i ha rebut el reconeixment de més de 60 premis a nivell internacional.

L'any 2015 va ser el guanyador ni més ni menys que del Wildlife Photographer of the Year, a la categoria de fotografia aèria, el premi més prestigiós del món de la fotografia de natura, que convoquen la BBC i el Museu d'Història Natural de Londres i que té més de 50 anys d'història.

Fotomontseny va néixer amb la voluntat de crear un punt de trobada per als amants de la fotografia de natura, en tots els seus registres.

Des de principis de novembre, les diferents activitats organitzades pretenen apropar la fotografia tot oferint l'oportunitat de gaudir dels treballs de grans fotògrafs, xerrades i també sortides fotogràfiques.