Els museus gironins donen suport al Museu de Lleida

La Xarxa de Museus de les Comarques de Girona ha impulsat un manifest en suport al Museu de Lleida arran de «les instruccions emeses pel Ministeri de Cultura per al trasllat de les obres provinents del Monestir de Sixena». En el comunicat, els museus gironins expressen el seu «rebuig per aquesta decisió en un moment en què el Govern de la Generalitat no té la capacitat per actuar en defensa dels legítims interessos del Museu de Lleida», en referència a la intervenció de les institucions catalanes per part del govern espanyol mitjançant l'article 155 de la Constitució.

El manifest expressa també el suport de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona al Museu de Lleida «en la defensa de les seves funcions i, especialment, a totes les seves treballadores i treballadors per la situació que estan patint i que afecta el desenvolupament quotidià de la seva feina, que com la de tots els museus és la protecció, conservació, documentació, estudi i difusió del patrimoni cultural que custodien».

El Museu de Lleida custodia 44 obres d'art originàries del Monestir de Sixena i que el govern aragonès vol que es restitueixin al seu lloc d'origen. Les obres en qüestió, van ser rescatades i restaurades per Josep Gudiol durant la Guerra Civil després d'un incendi.

El 30 de novembre, l'Audiència d'Osca va desestimar els recursos presentats per la Generalitat i va confirmar la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància, que ordena a la Generalitat tornar les peces.