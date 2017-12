Dins el xalet

«Adossats»

Autor: Ramon Madaula. Director: Jordi Casanovas. Intèrprets: Ramon Madaula, Jordi Bosch, Carles Canut, Rosa Renom, Marieta Sanchez, Guillem Balart.D 1 i 2 de desembre. Teatre Municipal de Girona. Festival Temporada Alta.

Fa anys que el cinema i la televisió ens intenten explicar una cosa: als barris més perfectes, els de casetes arrenglerades amb jardins a la part del darrere i gossos juganers, s'hi amaguen secrets monstruosos. Crims, tràfic de drogues o robatoris a gran escala, tot té cabuda a les cases aparellades. Ho són tot menys una llar, intenten dir-nos a través de la pantalla American Beauty, Weeds o Desperate Housewives.

Els Adossats de Ramon Madaula i Jordi Casanovas, que aquest cap de setmana s'han estrenat a Temporada Alta, no són a Wisteria Lane, sinó al Vallès, i aquí no hi ha cadàvers soterrats al clot de la piscina ni mestresses de casa dedicades al poc noble art del xantatge, però ningú és feliç del tot.

«Ho tenim tot per ser feliços, hem de ser feliços!», diu Rosa Renom, que interpreta la mare d'una família reunida per celebrar Sant Jordi per partida triple, perquè avi, fill i nét s'ho diuen. Tenen tots els ingredients per a la recepta de la felicitat -caseta de gos i mobles de teca inclosos-, però no se'n surten.

En aquesta família hi ha un avi que nota que fa nosa i s'entén més bé amb la cuidadora que amb els fills, un artista que s'ha buidat per dins i un ecologista reconvertit en un buròcrata. I sobretot, molta incomunicació, perquè cap dels personatges s'atreveix a dir com se sent.

Tot això es representa en forma de comèdia, a estones amb rèpliques àcides, com les que etziba amb ganes aquest avi amb genoll nou a qui posa cara i sornegueria en Carles Canut, però també amb bromes de traç gruixut que fan riure més per la inèrcia que per l'enginy (a hores d'ara, parlar de pets per arrencar riallades....).

Una hora i quaranta que passa de pressa, que ajuda a no pensar i que ens recorda que encara que no amaguin històries macabres, rere els xalets l'única cosa perfecta que hi ha és la gespa acabada de segar.