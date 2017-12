Homar protagonitza un Cyrano que apel·la a la resistència a acceptar el que som

L'actor Lluís Homar protagonitza el clàssic Cyrano en una nova adaptació «molt contemporània» que busca apel·lar el públic, ja que, segons ha afirmat l'actor, com Cyrano, tots tenim «una resistència a acceptar el que som».

Segons va explicar ahir Homar durant la roda de premsa de presentació de l'obra, aquesta nova estrena dona continuïtat a una «declaració d'intencions» que va començar fa ja tres anys amb la posada en escena de Terra Baixa i respon a la voluntat de l'actor de fer «teatre popular i amb nivell».

«Se'm va ocórrer al camerino que el següent que havia de fer seria Cyrano», va explicar Homar, que en aquesta representació torna a treballar amb el director Pau Miró i amb l'equip que va portar Terra Baixa als teatres, una obra que durant aquest període han vist més de 40.000 persones.

L'obra, protagonitzada i ideada per l'actor català i dirigida i escrita per Pau Miró, és una producció del festival Temporada Alta 2017 i es podrà veure al Teatre Municipal de Girona els dies 8, 9 i 10 de desembre, i després al Teatre Borràs de Barcelona, on s'estrenarà el dia 15 del mateix mes.

El nou Cyrano, que parteix d'una traducció actual feta per Albert Arribas, presenta un heroi «molt vulnerable» però «també vitalista», va explicar el director, qui va afirmar que és una obra que apel·la «a tot el que ens passa», la qual cosa significa «acceptar que tots tenim, com ell, un nas», és a dir, «una resistència a acceptar el que som».

Arribas, encarregat de traduir al català els versos de l'obra original d'Edmond Rostand, ha tractat de «no quedar presoner de la forma», en un text que el director ha celebrat que hagi estat adaptat des del present.

Al costat del to de la nova traducció, la lluita interna dels personatges durant el transcurs de l'obra és el que fa d'aquest un espectacle «actual», com és el cas de Roxanne, interpretada per Aina Sánchez, qui representa l'objecte de l'amor de Cyrano però «no des de la superficialitat, sinó des de la complexitat d'un personatge femení riquíssim i no sotmès als estereotips», apunta Miró.



Vulnerabilitat

D'aquesta mateixa manera, aquesta recuperació de l'obra clàssica parteix de «la vulnerabilitat i fragilitat» del protagonista de sempre, però «sense estancar-se», en un viatge que tots els personatges de l'obra duen a terme, amb la gran càrrega psicològica que això comporta.

La posada en escena de Cyrano representa un canvi significatiu de l'experiència d'Homar a Terra baixa, ja que llavors era ell sol el que interpretava els personatges principals, mentre que ara són cinc actors els que es reparteixen nou papers diferents.

Albert Prat, que interpreta al comte de Guiche, celebra poder compartir escena amb actors veterans com Homar o Joan Anguera, uns «monstres escènics», en un exercici que per als joves intèrprets «és la millor escola de teatre», va dir l'actor.

En aquesta valoració positiva de l'experiència van coincidir Anguera, Sánchez i Àlex Batllori, qui interpreta el jove Christian.