El grup suec Solala i els britànics The Sons of Pitches actuen al festival Veus d´Olot

El grup suec Solala i els britànics The Sons of Pitches actuaran en exclusiva al festival Veus d'Olot, en el seu primer concert a l'Estat Espanyol. Les finalistes de l'última edició del concurs de TV3 Oh Happy Day, Sound Six, seran un altre dels atractius del festival, que se celebra a la capital de la Garrotxa a partir d'avui i fins diumenge.

La masterclass de Pulmon Beatbox obrirà avui el festival amb una sessió al Bar Líquid (17 h) que oferirà la possibilitat d'aprendre a imitar sons i convertir-los en qualsevol estil musical només amb la veu. El mateix escenari (23.30 h), acollirà la primera sessió golfa del Veus amb BeatBox.

El Teatre Principal oferirà avui (20.30 h) un dels grups revelació del Veus. Són els Solala, tres joves suecs que es van conèixer fa cinc anys en una cuina. Unes hores més tard ja havien fet el seu primer arranjament i, amb això, van crear un nou gènere a la música vocal sueca que segueixen interpretant des de la cuina en la que situen cada actuació.

Un altre dels plats forts del Veus és el concert de les Sound Six, finalistes de l' Oh Happy Day, que actuaran divendres al Teatre Principal (20.30 h).

Velvet Candles i Scarlet's Diamond & the Femme Soul Band seran els protagonistes dels concerts de les nits del 8 i 9 de desembre a les 23.30 h al Torín.

The Sons of Pitches, formació del Regne Unit sortida dels pubs de Birmingham i que participa als millors festivals a cappella d'Europa, actuarà dissabte (20.30 h) al Teatre Principal.

El mateix dissabte a la tarda, Gema4 portarà els sons cubans al festival (18 h) al Torín, que es convertirà en un pati cubà amb música, decoració i amb l'ambient de festa. Gema4 està format per quatre integrants, entre les quals hi ha Michèle Alderete, directora musical del concurs Oh happy day.

Les sessions golfes són les novetats del Veus 2017, que també compta amb la participació de corals locals. Divendres i dissabte, al centre d'Olot hi haurà els mini-concerts de la Coral de la gent gran d'Olot, Musiquem Cor, Cantabile, Cor Gaia, Gospel Cor Garrotxa i la Coral Malagrida.

Els espectacles familiars es veuran dissabte (12 h) al Teatre Principal, amb l'obra Hi havia una vegada... l'òpera encantada dirigida als més petits, i diumenge a les 18 h i també al Teatre, amb l'actuació del Cor Infantil Amics de la Unió.

Tallers de formació i masterclass completen la programació del Veus, que organitza l'Ajuntament d'Olot. La jam session «Olot és gòspel» amb Rebeca Rods i Amos Obasohan de divendres en horari de matí i tarda, el taller vocal impartit per The Sons of Pitches dissabte al matí i el taller d'interpretació per a corals de Josep Vila de diumenge són la part formativa.