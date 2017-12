El jutge autoritza la Guàrdia Civil a endur-se les obres d´art de Sixena «per la força»

El titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca ha signat una providència a través de la qual autoritza la Guàrdia Civil a entrar al Museu de Lleida «fins i tot» per «la força» per endur-se les 44 obres d'art del monestir de Sixena dipositades en aquest espai. El text dona permís tant a la Guàrdia Civil com a la resta de cossos de seguretat que aquesta consideri oportú com a Policia Judicial perquè accedeixin al recinte museístic a partir de les dotze de la nit del dilluns 11 de desembre. Tot plegat, segons indica el magistrat, per «garantir» l'accés a l'indret al personal del govern de l'Aragó i a la tècnica designada per aquest, així com al personal de l'empresa especialitzada contractada per l'executiu aragonès.

Per part seva, el Govern català ha presentat un recurs de reposició a la providència que va emetre dilluns passat el titular de jutjat d'instrucció número 1 d'Osca on fixava com a data límit el proper 11 de desembre per traslladar a l'Aragó les 44 peces d'art de Sixena que hi ha al Museu de Lleida. Aquest recurs ha estat presentat pels serveis jurídics de Cultura i en ell s'insisteix a demanar la paralització de la sentència provisional de trasllat atenent a la Llei catalana de patrimoni que blinda les col·leccions dels museus catalans.

Així mateix, es remarca que en cas que tingui lloc un trasllat cal que es faci amb la participació de tècnics de la Generalitat que supervisin el procediment. En qualsevol cas, tot i la presentació d'aquest recurs, que es va registrar ahir, dins el termini de cinc dies fixat per la providència, el jutge pot executar la sentència i ordenar el trasllat de l'art igualment i respondre posteriorment sobre el recurs en qüestió.

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar que cal «un cert temps» per garantir el trasllat dels béns de Sixena «sense que pateixin deteriorament», però al mateix temps es va mantenir ferm que donarà compliment a la decisió del jutge d'Osca, sense aclarir si serà abans de dilluns vinent. Méndez de Vigo va remarcar que la decisió sobre la data i forma del trasllat és del jutge i ell «no hi té res a dir».