Beatbox i Solala protagonitzen la primera jornada del festival de cant coral Veus d´Olot

L'originalitat i la qualitat vocal de Solala va omplir dijous de bona música l'escenari del Teatre Principal d'Olot, en la primera jornada del festival Veus.

El trio suec va oferir un dels concerts principals del festival amb les seves versions a capella que han creat un nou gènere a la música vocal, en el seu debut a l'Estat espanyol.

La masterclass de Beatbox va obrir la segona edició del festival i a la nit va protagonitzar la primera sessió golfa del festival.

El Veus va continuar ahir divendres amb la jazz session «Olot és gòspel», al matí, mentre que a la tarda, les corals locals van oferir miniconcerts. Hi van participar la coral de la gent gran d'Olot, Musiquem Cor, Cantabile i el Cor Gaia. El Teatre Principal va acollir un altre dels plats forts del Veus: concert de les Sound Six, finalistes de l' Oh Happy Day de TV3, que van presentar l'espectacle Moments. A la sessió golfa va actuar Velvet Candles.

El grup més esperat del festival, The Sons of Pitches, actuarà aquest dissabte. El grup oferirà un taller vocal al matí i el seu espectacle al vespre. El Veus s'acomiadarà diumenge.