El film «Timecode» guanya el premi europeu al millor curt

El film català "Timecode", de Juanjo Giménez, ha estat distingit avui a Berlín amb el premi al millor curtmetratge de l'Acadèmia del Cinema Europeu.

La feina del barceloní, que va estar nominat als oscars aquest any en la categoria de millor curtmetratge i que es va emportar la Palma d'Or de Canes al millor curt el 2016, conta l'original relació entre dos guàrdies de seguretat d'un garatge.

Juanjo Giménez ha estat el primer guardonat a pujar a l'escenari aquest any en la gala de la 30 edició dels Premis de Cinema Europeu que se celebra a la capital alemanya i ha agraït el reconeixement breument en català, espanyol i anglès.

Ha donat les gràcies al seu equip i en especial a la seva filla, que esperava que estigués veient el lliurament des de Barcelona i que és per a ell, ha dit, el seu "futur europeu personal".

"Som europeus no perquè estigui en el nostre ADN, sinó perquè ho sentim", ha afegit Giménez.

La història que conta "Timecode", que també es va emportar el Premi Goya al millor curtmetratge, va partir d'una anècdota personal de quan el realitzador treballava en el departament financer d'una empresa.

Un dia a la setmana tenia menys càrrega de feina i escrivia les seves històries en l'ordinador del treball, però una de les seves companyes el va descobrir i ho va emprar en contra seva.

Va decidir reprendre aquesta idea com a proposta per realitzar un curt amb els alumnes de l'escola de cinema de Reus (Baix Camp) en la què treballa com a professor.

El resultat és "Timecode", 15 minuts plens de mirades, de pantalles i de dansa, en la que les paraules són molt menys importants que les imatges, tant en el contingut com en la proposta formal.

Un curt que va aconseguir a més el Premi Gaudí i que va ser guardonat en certamens internacionals com els d'Ais de Provença (França), Gant (Bèlgica), Sarajevo, Melburne (Austràlia) o El Caire.