El clàssic còmic ´Batman: Año Uno´ de Frank Miller compleix 30 anys

El còmic 'Batman: Año Uno' amb guió del reconegut Frank Miller i el dibuix de David Mazzucchelli va ser publicat per DC l'any 1987 i va servir per actualitzar l'origen del superheroi i revolucionar també el gènere de les noves gràfiques. Ara, passats 30 anys, l'editorial barcelonina ECC Ediciones publica una edició commemorativa d'aquesta obra amb abundant material extra. En declaracions a l'ACN, l'editor de DC Comics Gustavo Martínez ha destacat que Frank Miller va narrar en aquest còmic "l'any 1 del personatge i el va actualitzar. El Batman que coneixem avui ha seguit el camí marcat per Miller", ha ressaltat. Martínez ha assegurat que és segurament el còmic "més important que s'ha escrit mai" sobre Batman. El seu autor, Frank Miller, ha signat grans clàssics en la història del còmic contemporani com 'Ronin', 'El regreso del Caballero Oscuro', 'Daredevil. Born Again', '300' o 'Sin City'.

Martínez ha explicat que van pensar des d'ECC que era adient fer edicions commemoratives dels clàssics de l'univers de DC. Abans de 'Batman: Año Uno', ja s'han fet edicions d'altres obres cèlebres com 'El regreso del Caballero Oscuro', també de Frank Miller, i de 'Watchmen', d'Alan Moore. En el cas de 'Batman: Año Uno', ECC Ediciones ha publicat, com ha assenyalat Martínez, una edició commemorativa i assequible per celebrar aquests 30 anys.

Dos anys abans de la seva publicació a Estats Units l'any 87, DC va publicar 'Crisis en tierras infinitas', una història que estava destinada a renovar l'univers dels superherois de l'editorial i que va significar un trencament amb les històries dels personatges que portaven més de 50 anys publicant-se. "Es va voler modernitzar les històries per les següents generacions", ha explicat. En aquell moment, els editors de DC van escollir els autors que millor van creure que podrien dur a terme aquesta renovació. John Byrne es va encarregar del rellançament de Superman, George Pérez de Wonder Woman i Frank Miller va ser l'escollir per Batman. "Miller era en aquell moment l'autor de còmic més important de la industria americana i el més influent i que aconseguia no només captar públic, sinó que tenia l'aplaudiment de la crítica.

Segons Martínez, Miller va plantejar la història "d'un home (Bruce Wayne) que porta tota la vida preparant-se, tot i que no sap molt bé que farà" i el seu retorn a Gotham després "d'un pelegrinatge pel món preparant-se perquè ningú torni a viure el mateix que ell quan era nen amb l'assassinat dels seus pares". Ha apuntat que la història tracta sobre el naixement de la identitat de Batman i de la ciutat que es troba al tornar a Gotham, una ciutat "decadent, fora de control, dominada pel crim amb una policia corrupta". A la història també hi juga un paper important el comissari Gordon, que es convertirà en el millor aliat del superheroi.

"Va definir la novel·la gràfica"

"Amb un top 10 de les històries de Batman és segurament la més important que s'ha escrit i fet mai i va definir la novel·la gràfica amb moltes influències a la resta de gent", ha apuntat Martínez. N'ha destacat que és "una història continguda, amb un to adult i tràgic", que són unes de les senyes d'identitat de Frank Miller. "Va tenir una gran importància en la història del personatge i del còmic", ha assegurat.