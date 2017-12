El trasllat de les obres d´art de Sixena deixa plors a Lleida i alegria a Aragó

Un camió amb 43 de les 44 peces artístiques i històriques que formen els béns de Sixena des de fa anys integrats al Museu de Lleida va arribar ahir a la localitat d´Osca entre crits de joia de les desenes de veïns que esperen la seva devolució.

Contràriament, a Lleida, d´on les obres van ser retirades amb l´ús de la força policial, el sentiment de tristesa i impotència imperava entre els centenars de persones concentrades a les portes del Museu per protestar per un trasllat ordenat com una mesura cautelar, sense que el llarg procés judicial hagi arribat a la seva fi.

L´operació va començar de matinada, quan tècnics del govern aragonès i la Guàrdia Civil van arribar al museu amb les caixes i embalatges per al trasllat.

Un dels moments de més tensió es va viure quan agents antiavalots dels Mossos van usar les porres per evacuar els manifestants de la rambla Aragó de Lleida amb la finalitat d´ampliar el perímetre tancat davant del Museu.

«No pegueu la gent» o «els Mossos no seran mai més nostres» van ser algunes de les consignes que es van escoltar.

El ministre Íñigo Méndez de Vigo va acatar la resolució judicial actuant com a conseller de Cultura. Una resolució que va ser durament criticada pels museus catalans, que van qüestionar que l´operació es fes en condicions òptimes per a la seguretat dels bens.

El director del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Josep Giralt, va lamentar el trasllat i va explicar que no hi ha cap altre exemple, ni a l´Estat ni a Europa, que «s´hagi arrabassat una part de la col·lecció per ordre d´un jutge».

D´altra banda, prop d´un centenar de persones es va acostar a l´exterior del monestir de Sixena, a Osca, on van viure l´arribada de les obres d´art amb la sensació que s´ha fet justícia després d´anys de ligiti.

Entre els assistents, hi havia membres de la plataforma «Sijena sí», entitat que espera que també es puguin traslladar a l´Aragó la resta de patrimoni que hi ha a Lleida i que reclama el Bisbat de Barbastre-Montsó així com els municipis de Peralta de Alcofea, Berbegal i El Tormillo, a més de les pintures murals també originàries del monestir que estan exposades al MNAC.

Diversos efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional també es van desplaçar fins a l´exterior del monestir, on l´espera es va amenitzar posant cançons tradicionals aragoneses.

El director general de Cultura del Govern d´Aragó, preguntat pels mitjans, va reconèixer que la relació entre els tècnics aragonesos i els del Museu de Lleida va ser «de col·laboració».

L´advocat de l´Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, es va mostrar convençut que «difícilment» prosperarà el recurs de cassació presentat pel Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal davant l´Audiència d´Osca i que, si s´escau, es podria elevar al Tribunal Suprem, que sosté que la sentència que obligava la Generalitat a lliurar les 44 peces del Museu de Lleida no és ferma.

S´ha complert el guió que marca la providència judicial i, amb l´ajuda d´un fort dispositiu policial, les 44 peces del Museu de Lleida ja són a Sixena, on avui està previst que les visiti el president d´Aragó, Javier Lambán.

salut garanteix les

visites a lleida

Jordi Cortada, gerent de la Regió Sanitària de Lleida, va assegurar que la Generalitat seguirà prestant «amb total normalitat» els serveis sanitaris dels quals es beneficien veïns de la Franja. Les declaracions de Cortada es produeixen després que ahir el delegat territorial de Cultura a Lleida, Josep Borrell, afirmés: «Als d´Aragó, el trasllat els pot passar factura. Hi ha serveis que ofereix Catalunya de forma generosa, com el servei sanitari, però després d´això podem dir: doncs mira, ens ho repensem».

Joan Reñé

President de la Diputació de Lleida

«Brutal agressió»

Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, va assegurar: «La indignació i la impotència que hem sentit avui responen a la més brutal agressió que ha patit la cultura lleidatana i les relacions de Lleida amb la Franja». La Diputació va sol·licitar la presència d´un notari durant el trasllat de les obres.

Carles puigdemont

President cessat de la Generalitat

«El PSC abaixarà el cap»

L´expresident Carles Puigdemont va acusar el PSC «d´abaixar el cap» i «posar la catifa vermella» a l´Estat espanyol per endur-se les obres de Sixena del Museu de Lleida, i va dir que ho farà «en molts altres àmbits».

mariano rajoy

President del Govern espanyol

«Les resolucions judicials

s´han de complir»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va justificar el trasllat i va dir: «Les resolucions judicials s´han de complir i si algú creu que no s´ha de fer i vol substituir el jutge que ho digui, però aquest no és el funcionament normal d´una democràcia».

àngel ros

Alcalde de Lleida

«Em penedeixo del 155»

«Em penedeixo que s´estigui utilitzant indegudament el 155». Així va respondre l´alcalde de Lleida, Àngel Ros, en preguntar-li si es penedeix que el seu partit, el PSC, hagi donat suport a l´aplicació d´aquest article.