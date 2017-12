«Handia», «La librería» i «El autor», favorites en els Premis Goya 2018

La pel·lícula basca 'Handia' de Jon Garaño i Aitor Arregui és la cinta que parteix com a favorita en la propera edició dels Premis Goya amb 13 nominacions. La segueix de prop 'La libreria' d'Isabel Coixet amb 12 i 'El autor' de Manuel Martín Cuenca amb 9. L'exitosa 'Estiu 1993' de Carla Simon i 'Abracadabra' de Pablo Berger optaran a 8 estatuetes cadascuna. A la categoria de millor pel·lícula hi opten 'Handia', 'El autor', 'Estiu 1993', 'La librería' i 'Verónica' de Paco Plaza –que té 6 nominacions més-, mentre que al guardó a la millor direcció hi competiran Manuel Martín Cuenca, Jon Garaño i Aitor Arregui, i Paco Plaza. Finalment, Carla Simon i Sergio G. Sánchez per 'El secreto de Marrowbone' opten a la millor direcció novell. Bruna Cusí és candidata a millor actriu revelació, Pol Monen i Eloi Costa a millor actors revelació i David Verdaguer a millor actor de repartiment.

Maribel Verdú, Emily Mortimer, Penélope Cruz i Nathalie Poza són les candidates a recollir el Goya a millor actriu protagonista, mentre que Antonio De la Torre, Javier Gutiérrez, Javier Bardem i Andrés Gertrúdix a l'estatueta masculina.

A millor guió original hi opten les cintes 'Abracadabra', 'Estiu 1993', 'Handia' i 'Verónica', mentre que a millor guió adaptat s'hi troben 'El autor', 'Incierta glòria', 'La librería' i 'La llamada'.

'Tadeo Jones 2' opta a l'estatueta de millor film d'animació i el millor curtmetratge documental s'hi troben 'Els desheretats' de Laura Ferrés.