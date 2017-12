Pilar Parcerisas fa un homenatge pòstum al gran artista saltenc Jaume Xifra

La historiadora de l'art i crítica Pilar Parcerisas és la comissària de la primera exposició que Salt dedica a un dels seus grans artistes: Jaume Xifra (1934 - 2014). Abans que passés a mans de l'Estat francès, l'Ajuntament de Salt va adquirir tot el llegat d'aquest artista, que va fer carrera a París, de manera que aquesta primera exposició té un sabor també d'homenatge a un fill de la vila.



Crític amb la societat de consum

Creador experimental, Xifra va destacar ja als anys 1960 amb una sèrie de pintures on es mostrava crític amb la societat de consum. Després d'una etapa a Xile, va entrar en una etapa ritual amb reliquiaris, i va emprendre una recerca antropològica del comportament de les societats primitives. Va participar en nombroses exposicions a Europa, com la VII Biennal de París (1971). Va fer carrera pedagògica com a professor a l'Escola Nacional de Belles Arts de Dijon i també a París. Les seves obres, que inclouen pintura i cinema, es podran veure a Les Bernardes a la tardor de 2018.