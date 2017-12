La sala La Planeta prioritza el teatre gironí i les temàtiques socials al nou programa

Les companyies de teatre gironines i les temàtiques socials tenen prioritat a la sala La Planeta de Girona, que ahir va presentar una programació del primer semestre del 2018, que tindrà un total de 31 espectacles, dels quals s'oferiran 56 funcions.

El director de l'espai, Pere Puig, va fer notar que la meitat dels muntatges són «produccions professionals estrenades en aquesta sala i la majoria a càrrec d'artistes i creadors de l'àmbit gironí, combinades amb els nous treballs de companyies independents».

Una de les estrenes del 2018 serà Liquidació total, un espectacle musicoteatral de Ferran Frauca, dirigit per Jordi Arbonès, que recull anècdotes i experiències de diferents persones relacionades amb l'amor i la ciutat de Girona des d'un punt de vista una mica apocalíptic, com indica el títol.

També es veurà per primera vegada a La Planeta Fuga de conills, de la nova companyia Zero 10, escrit i dirigit per Martina Cabanas, que havia treballat al costat d'Albert Boadella.

Segons Puig, Cabanas presentarà «un demolidor retrat generacional centrat en el món de les actrius i els actors».

Entre gener i juny de 2018, La Planeta també recupera quatre obres acabades d'estrenar: Màtria, de Carla Rovira; Spender, dels banyolins El Vol del Pollastre, i dirigida pel gironí Llàtzer Garcia; Els dies que vindran, dirigida per la gironina Cristina Cervià, i Àries de reservat, un recital d'una soprano a la vora de l'apocalipsi.

Altres muntatges en preestrena seran el nou projecte de l'actriu Àngels Bassas, La nit de la Molly Bloom, o La tempesta, a càrrec del Projecte Ingenu i dirigida per Marc Chomet, que s'inspira en el text de William Shakespeare però adaptat al drama dels refugiats.

Pere Puig també va remarcar les quatre propostes singulars programades durant el primer semestre, entre les quals figura un espectacle sobre l'arquitecte i polític Puig i Cadafalch, interpretat per l'actor Sergi Mateu, i organitzada per la comissió gironina de l'any Puig i Cadafalch.

Altres obres que es veuran a La Planeta són Oh my God, Barcelona, a càrrec de la Companyia Bratislava, i ja en el terreny musical, la presentació del nou disc que la cantant de jazz Helena Rosich ha dedicat a Bill Evans.

Les dramatitzacions que la sala ofereix cada any per Setmana Santa a càrrec del Grup Proscenium tocaran aquest any el tema del Teatre en temps de guerra (1936-39).



Públic familiar

La programació per al públic familiar constarà de quatre espectacles: els Contes 1.0, dels banyolins Teatre a la Fuga; la proposta de dansa per als més petits Almazuela (Sota els llençols), de la Companyia Roberto G. Alonso; i dues d'actors i titelles, La pastissera i els follets, de L'estaquirot Teatre, i El molinet màgic, d'Engruna Teatre.

D'altra banda, la sala obrirà un cicle de teatre documental, que pretén obrir espais de reflexió i diàleg amb el públic, amb obres com El color de la llum, dirigida per Ferran Joanmiquel, o #NoMoblidceuMai, de Llàtzer Garcia.

La Planeta oferirà, entre altres obres, el projecte Escenaris Especials, de teatre inclusiu, i els habituals tallers de final de curs de l'Escola El Galliner.