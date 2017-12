El TSJC rebutja que la Generalitat hagi de tornar els «papers de Salamanca»

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la petició d'un particular perquè la Generalitat torni a l'Arxiu General de la Guerra Civil els «papers de Salamanca» que encara no havien estat restituïts als seus propietaris.

En la seva sentència, la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa de l'Alt Tribunal català desestima el recurs plantejat per un particular, Policarpo S., contra la decisió adoptada al gener del 2014 per l'aleshores conseller de Cultura Ferran Mascarell, que es va negar a tornar aquests documents, confiscats durant la Guerra Civil i que van ser tornats a partir de la Llei de restitució aprovada el 2005.

El demandant, un investigador i assidu usuari de l'Arxiu General de la Guerra Civil, a Salamanca, va demanar que la Generalitat tornés tots els arxius que li havien estat transferits que no havien estat confiscats a Catalunya, que no van poder ser retornats als seus legítims titulars o successors, que van ser lliurats a persones que no guarden relació amb els seus propietaris originals i que no van ser digitalitzats en la seva integritat.

El TSJC ha desestimat aquesta demanda per qüestions tècniques de l'àmbit jurídic, en entendre que el recurs no encaixa en l'acció popular i que la petició es planteja davant la Generalitat, que no té competències per resoldre, ja que va ser el Ministeri de Cultura qui va autoritzar la sortida d'aquests fons documentals a través d'ordres dictades entre el 2006 i el 2011.

En la seva resolució, el TSJC imposa al demandant el pagament de les costes, per una quantia de 1.500 euros. El Departament de Cultura ha mostrat la seva satisfacció per la sentència.