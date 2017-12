El Consell Internacional de Museus critica la forma del trasllat de béns a Sixena

El Consell Executiu de ICOM-Espanya (Comitè espanyol del Consell Internacional de Museus) ha assenyalat que «desaprova la forma en la qual s'ha produït l'entrega dels béns» a Sixena, «mitjançant la insòlita entrada policial a altes hores de la matinada a un museu que ofert la seva col·laboració per aquesta entrega des del primer moment».

A través d'un comunicat, ICOM-Espanya ha lamentat que s'hagi produït una «utilització mediàtica i política» del trasllat de les obres a Sixena «fins l'extrem de ser convertits en bandera partidista o partidària, relegant les certeses i requeriments patrimonials i museístics a un pla secundari».

D'altra banda, el president d'Aragó, Javier Lambán, va acusar ahir el govern espanyol del PP de «deslleialtat» per la decisió de recórrer la decisió que obligava a lliurar les 44 peces d'art de Sixena que fins dilluns hi havia al Museu de Lleida. Lambán demanarà una reunió amb Rajoy per tractar sobre el tema.