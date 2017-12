«Estiu 1993» de Carla Simón queda fora de la cursa per l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa

L'òpera prima de la cineasta catalana Carla Simón, 'Estiu 1993', ha quedat fora de la cursa a la millor pel·lícula en llengua estrangera. L'acadèmia de Hollywood ha publicat aquest divendres a la matinada la llista de les nou cintes precandidates i entre elles no hi ha el primer llargmetratge de Simón. Finalment, les preseleccionades han estat una xilena, dues sud-africanes, quatre europees i una libanesa i una russa. Només cinc d'aquestes podran aspirar a la preuada estatueta. Les nominacions definitives s'anunciaran el 23 de gener i la cerimònia d'entrega se celebrarà el 4 de març al Dolby Theater de Los Angeles.

'Estiu 1993' era la segona pel·lícula de parla catalana que optava a l'Oscar. La primera va ser la producció 'Pa negre', d'Agustí Villaronga, que va arribar a les portes de Hollywood el 2012.

La cinta, basada en la biografia de la mateixa directora, explica la història de la Frida, una nena de 6 anys que ha d'aprendre a conviure en un nou món rural mentre afronta la pèrdua de la seva mare.

Entre les nou cintes precandidates a l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa hi ha la xilena 'A Fantastic Woman' de Sebastián Lelio, l'alemanya 'In the fade' de Fatih Akin, l'hongaresa 'On the Body and Soul d'Ildikó Enyedi, la israeliana 'Foxtrot' de Samuel Maoz, la libanesa 'The Insult' de Ziad Doueiri, la russa 'Loveless' d'Andrey Zvyagintsev, la senegalesa 'Felicité' d'Alain Gomis, la sud-africana 'The Wound de John Trengove i la sueca 'The Square' de Ruben Östlund.