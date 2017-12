L'Any Puig i Cadafalch evoca la figura del recuperador dels Banys Àrabs

La Casa Masó de Girona acollirà l'exposició Puig i Cadafalch, Masó i els banys de Girona, sobre el procés de descoberta, excavació, estudi i recuperació dels Banys Àrabs, un dels monuments més singulars i més visitats de la Girona antiga.

La mostra, que inclourà plànols, dibuixos, cartells i fotografies de les actuacions realitzades al monument pels arquitectes Puig i Cadafalch i Rafael Masó entre els anys 1929 i 1931, quedarà inaugurada dimarts vinent i es podrà visitar fins al 21 de març de 2018.

Aquesta exposició és una de les activitats programades a Girona en el marc del 150è aniversari del naixement de Josep Puig i Cadafalch, polièdrica figura que va tenir un paper destacat en la recuperació de Catalunya del programa noucentista. Com a arquitecte, destaca per edificis com la Casa Amatller de Barcelona, però sense oblidar que va ser un destacat polític, urbanista, historiador o arqueòleg.

Amb motiu també del centenari del seu nomenament com a president de la Mancomunitat de Catalunya en morir Enric Prat de la Riba, el Museu d'Història de Catalunya acollirà a Barcelona una exposició cronològica sobre la trajectòria de qui va ser també l'impulsor de la recuperació del jaciment arqueològic d'Empúries.

La commemoració a Girona unes jornades pels dies 26 i 27 de gener de 2018 organitzades per la seu gironina del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Titulades Els Banys Àrabs de Girona i l'atracció per l'estil moresc, aquestes jornades d'estudi es faran al Col·legi d'Arquitectes de Girona i posaran a debat l'art «moresc», la restauració el moment actual d'un monument en la recuperació del qual també van treballar els arquitectes Jeroni Martorell i Emili Blanch.

A més a més, el 26 de gener hi haurà la representació teatral Puig i Cadafalch, un croquis, amb guió de Marc Rosich i amb l'actor Sergi Mateu, a la Sala La Planeta. Aquest acte correspondrà amb la inauguració d'Escenaris 2018.

Paral·lelament es portaran a terme diverses visites guiades als Banys Àrabs i també veuran la llum publicacions com Els Banys Àrabs, de Quaderns de la Revista de Girona.

La presentació de l'any Puig i Cadafalch es va fer ahir a Barcelona i, paral·lelament, també a Girona en un acte als Banys Àrabs que va comptar amb la participació de la consellera comarcal Maria Mercè Roca, la directora de documentació i activitats de la Fundació Rafael Masó, Rosa M. Gil, i el director de la secció gironina del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ramon Buxó. El Museu d'Art de Girona també participa en el centenari.