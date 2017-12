Madhav Chinnappa: «És molt important col·laborar i centrar-nos en l'usuari»

Madhav Chinnappa, director de relacions estratègiques, notícies i editors de Google, va exposar les línies de col·laboració entre la companyia tecnològica i els diaris per donar més visibilitat a la informació veraç i contrastada. Chinnappa va emmarcar aquestes iniciatives en l'estratègia The Digital News Initiative, impulsada per Google per millorar les seves relacions amb mitjans i editors, i va destacar l'èxit del projecte Accelerated Mobile Pages (AMP), que permet carregar amb més velocitat les pàgines web per facilitar el seu accés des de mòbils, com a model de cooperació. «Un enfocament centrat en l'usuari és molt important», va destacar Chinnappa, que va defensar el treball en codi obert i va reivindicar les modificacions realitzades per Google per no penalitzar les subscripcions. Sobre la difusió de les notícies falses, el directiu de Google va voler deixar ben clar que, per al famós cercador, aquests continguts són spam.