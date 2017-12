Misia, Toti Soler, Núria Graham i obres de teatre es veuran a Banyoles

Gairebé 45 funcions de 30 espectacles formen part de la programació estable d'arts escèniques de Banyoles per al primer trimestre de 2018, presentada ahir. Les entrades es posen avui a la venda (10 h). La programació inclou espectacles musicals com els de la cantant Misia, el guitarrista Toti Soler, Núria Graham o Marco Mezquida, entre molts altres. Pel que fa a teatre, hi haurà L'Electe, la comèdia de Ramon Madaula, El metge de Lampedusa, amb Xicu Masó, Els dies que vindran, de Cristina Cervià, o el Romeu i Julieta del Cor de Teatre-Joves, amb direcció de Joan Gómez.