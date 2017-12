Salvador Sunyer no veu possible fer el proper Temporada Alta si no canvia el posicionament d'Hisenda

La 27a edició de Temporada Alta no existirà si Hisenda no canvia el seu criteri de reclamar el pagament de l'IVA de subvencions d'anys anteriors o si no se'ls permet anar a judici sense l'aval que els demana la justícia (i que en aquest cas seria d'1,4 MEUR). Ho ha dit en una entrevista a l'ACN el seu director, Salvador Sunyer, que es mostra "convençut" que els tribunals els donaran la raó. "Portem 26 anys fent les coses d'aquesta manera i ara ens diuen que no està bé?", es pregunta Sunyer. El director també ha volgut destacar que la situació política no ha afectat al nombre d'espectadors però sí que ha fet perillar una trentena de funcions. A més, algunes companyies van demanar als organitzadors què estava passant al país. El context polític també ha fet, segons Sunyer, que els espectadors "visquessin amb més intensitat" els espectacles. "Aquest any s'ha rigut i s'ha plorat més que mai", ha assegurat.

Si tot segueix com ara, Temporada Alta no tindrà edició 2018. El director, Salvador Sunyer, assenyala que l'empresa organitzadora és incapaç de pagar el deute que els reclama Hisenda, que se situa en 1,4 MEUR. "Aquesta quantitat no la tenim i si hem d'anar a la justícia primer hem de pagar", assenyala Sunyer. Les dues úniques alternatives són que algú avali els organitzadors de Temporada Alta o demanar una suspensió de l'aportació d'aquests fons fins que la justícia decideixi.

En una entrevista a l'ACN, Sunyer admet que la situació és "d'indefensió" per una decisió d'Hisenda que afecta la "supervivència del festival". Salvador Sunyer deixa de banda valorar sobre si s'ha de cobrar IVA per a subvencions culturals, però demana que "la seva aplicació no sigui amb caràcter retroactiu". A més, recorda que poc després de la inspecció a Temporada Alta, el Congrés dels Diputats va aprovar que la interpretació de la legislació deixava fora del cobrament d'IVA les subvencions per a transport i cultura.

Aquesta realitat, precisa Sunyer, genera "tensions" i "incertesa" entre els treballadors de l'empresa organitzadora del festival, Bitò Produccions, i la que fa la venda de tiquets i aspectes tècnics, que no saben si l'any que ve tindran feina. "Com a Bitò Produccions i com a festival ens preguntem de què treballarem d'aquí a quatre dies", reflexiona el director d'un festival amb 26 anys d'història.



L'impacte del procés

La situació que ha viscut Catalunya a nivell polític no s'ha notat en la venda d'entrades dels espectacles però sí que ha deixat empremta en l'edició 2017. El certamen va començar l'11 d'octubre i Sunyer no amaga que les companyies internacionals van demanar–los què estava passant al país.

"De companyies, programadors i premsa que han vingut de fora no n'hi havia cap que no preguntés què estava passant", admet Sunyer. Alguns d'ells es temien que es trobarien "una situació violenta" i es mostraven "sorpresos" que la situació fos més tranquil·la.

A banda, el procés ha deixat una trentena de funcions al límit de la suspensió, segons ha revelat el mateix Sunyer. Entre els motius hi havia les demandes de gent del públic que volia anar a manifestacions o les concentracions que es feien a la plaça del Vi, davant del Teatre Municipal de Girona. En cadascun dels casos, la decisió suposava "reunions d'entre tres i quatre hores" entre totes les parts.

Un tercer impacte ha estat que el festival ha firmat els convenis de l'edició 2017 amb les administracions aquesta mateixa setmana, quan el festival ja s'ha acabat. Sunyer reclama una vegada més poder negociar amb més marge per poder tancar les produccions a més llarg termini. Una situació que, de fet, li reclamen sobretot "les companyies internacionals".



Un festival com a punt de trobada

L'impacte de la situació política s'ha deixat notar, segons Sunyer, en com el públic rebia les obres. "Aquest any s'ha rigut i s'ha plorat més que mai", afirma el director. La percepció la confirma que "més de mig miler de vegades" la gent li donava les gràcies pels espectacles.

Sunyer, a banda d'observar l'espectacle, explica que no perdia de vista la platea. El director assegura que la reacció de la gent, a mesura que avançava l'obra, era la d'anar-hi "entrant" i quedar-s'hi "absorbida".

D'altra banda, una de les apostes a llarg termini que té Temporada Alta és obrir la cultura sense que la situació econòmica personal sigui un topall per consumir-la. En aquesta línia, hi ha la prova pilot de l''A Tempo. Arts i Formació', que ha estat "tot un èxit" que "ha superat les expectatives".

Un total de 453 persones han pogut veure els espectacles a cost zero en el marc de l'aposta social de Temporada Alta. "Hem ajuntat la cosa més 'pija' de Girona amb una immigrant acabada d'arribar", conclou Sunyer.