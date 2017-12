Temporada Alta tanca «l'edició més difícil» amb més d'un 90% d'ocupació

Temporada Alta ha incrementat aquest any el nombre d'espectadors en més de 5.000. El públic ha passat de 47.731 l'any passat a 52.753 en aquesta edició. El creixement en nombres absoluts contrasta amb un descens percentual de l'ocupació de les 94 propostes programades, 48 de les quals eren estrenes. Els espectacles s'han emplenat amb un 90,5% d'ocupació mitjana mentre que l'any passat aquesta dada s'enfilava fins un 96,31%. De fet, el percentatge és el més baix des de l'edició 2012. El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, diu que el festival ha anat "fastigosament bé de públic", tenint en compte que han hagut de fer front a "l'edició més difícil". Entre els motius d'aquesta complexitat hi ha la situació política, però també els retards en el cobrament de l'administració. "Tot just ara hem firmat convenis d'aquesta edició i encara hem de cobrar del 2016. Així és molt difícil treballar", es queixa Sunyer. Dos de cada tres espectadors de Temporada Alta són dones que tenen, de mitjana, 43 anys. També destaca el fet que 6.600 persones han assistit per primera vegada a algun dels espectacles del festival.