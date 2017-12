«The New York Times», model per al món digital

La transició d'un diari de paper a un de digital, els seus reptes i les opcions de desenvolupament, van ser els eixos de la jornada. Entre totes les iniciatives, els ponents van destacar l'èxit del model implantat per The New York Times, que ha aconseguit implicar els seus lectors amb una informació de qualitat i en tots els seus formats. Aquest model va ser analitzat pel periodista Ismael Nafría, autor del llibre La reinvención del New York Times, que va destacar com aquest diari té cura dels subscriptors per sobre del lector eventual i com aprofita el prestigi de la seva marca per impulsar iniciatives noves per ampliar el volum de lectors. El diari novaiorquès frega els 2,5 milions de subscriptors.