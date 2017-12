«Estiu 1993» cau de la cursa per l'Oscar

La pel·lícula Estiu 1993, de la directora catalana Carla Simon, s'ha quedat fora de la carrera dels premis Oscar a la millor pel·lícula en llengua estrangera, a la qual optarà la cinta xilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, l'únic llargmetratge llatí. L'Acadèmia de Hollywood ha informat en un comunicat que la resta de les nou precandidates a l'Oscar a la millor pel·lícula en llengua estrangera també inclou In the Fade (Alemanya), On Body and Soul (Hongria), Foxtrot (Israel), The Insult (Líban) i Loveless (Rússia).